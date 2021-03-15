Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан

Новости

Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
В Совфеде создана группа по мониторингу попыток вмешательства в думские выборы 17:55
В Татарстане мужчина на снегоходе сбил девочку 17:45
WADA одобрила российскую раскраску болида "Хааса" 17:43
В Новосибирске в массовом ДТП на мосту погиб водитель Lexus 17:31
The Washington Post увидела угрозу США в планах РФ построить лунную станцию 17:28
Футболист Обухов прокомментировал обвинения в употреблении допинга 17:26
В Петербурге создали невидимый знак для защиты вещей от подделок 17:12
Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня 17:08
Московский судья получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку 17:08
Хуснуллин: "Единый заказчик" ускорит затянувшиеся стройки 17:05
В январе "Россети Юг" на 70% снизили объем хищений электроэнергии 17:02
Один из врачей в Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca 16:57
Названа дата начала высокого курортного сезона на Кубани 16:50
В Новороссийске при высадке с судна на катер погиб лоцман 16:43
Ушел из жизни член-корреспондент РАН, экономист Дмитрий Сорокин 16:32
Спецслужбы Сирии предотвратили серию терактов в Дамаске 16:27
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля 16:27
Гериатр: коронавирус может запускать процессы старения 16:22
В Сочи причиной пожара с погибшими мог стать электросамокат 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 17:38
Рубрика: Власть

Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан

Текст: Юрий Когалов
В связи с приближением годовщины воссоединения Крыма с Россией в Киеве все чаще звучат речи о желании Украины вернуть себе полуостров. Но никакие разговоры, никакие стратегии не убедят крымчан изменить свое решение, принятое в 2014 году. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова последние инициативы украинских деятелей.

"Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение", - отметила Захарова.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Мишустин выделил на водоснабжение Крыма 3,2 млрд

По ее мнению, любые шаги Киева в этом направлении являются "нелегитимными" и не могут восприниматься иначе, как "угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации" (Крыма и Севастополя).

Захарова подчеркнула, что участие любых стран и организаций в инициативах типа "Крымской платформы" будет рассматриваться как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность.

Дипломат напомнила, что Киев беззастенчиво попирает международное право, проводя свою политику тотальной украинизации, поощряя неонацизм, нарушая права нацменьшинств, пропагандируя русофобию и зачищая информационное пространство.

"Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские "инициативы", к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации", - заключила Захарова.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты