Курганские и костанайские журналисты напишут книгу о героях целины

В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова представили проект регионального союза журналистов "Целина в исторической памяти России и Казахстана", который реализуется на средства Фонда президентских грантов. Проект поддержали коллеги из соседнего Костаная: они принимали участие в презентации по видеосвязи.

Идею написать электронную книгу памяти героев целины России и Казахстана предложила редактор Половинской газеты "Вестник района" Галина Абрамова еще два года назад, когда отмечали 65-летие освоения целины. Но тогда с грантом не получилось. Между тем эта тема далеко не раскрыта, а многие целинники незаслуженно забыты.

По мнению председателя Курганского союза журналистов Ирины Борисовой, есть еще одна причина взяться за этот проект: предотвратить попытки фальсификации исторических фактов и принизить роль участников освоения целины.

- При поддержке редакций газет Курганской и Костанайской областей мы провели опрос в социальных сетях, - рассказала Ирина Борисова. - 80 процентов респондентов считают освоение целины трудовым подвигом братских народов. Были, к сожалению, отклики с негативной оценкой целины. Считаем, что нужно спешить, пока еще живы непосредственные участники освоения целины. В Костанайской области их осталось более четырех, а в Зауралье - около трех тысяч человек.

В приграничном Казахстане информационным партнером проекта выступило информационное агентство "ТоболИнфо". Редактор Александра Сергазинова порадовалась за курганцев, что у них получилось быстрее начать проект, хотя два года назад они вместе его обсуждали на костанайской земле. Коллеги пообещали оказывать всяческую помощь в сборе материалов, организации встреч на приграничных казахстанских территориях.

Главным итогом совместной работы станет электронная Книга памяти героев целины России и Казахстана. Ее презентация состоится в январе 2022 года. Но до этого, в ноябре этого года в Кургане пройдет российско-казахстанский фестиваль Дружбы и Хлеба.