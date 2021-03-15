На Урале трех полицейских задержали по делу о наркотиках

В Екатеринбурге троих инспекторов ППСП городского управления МВД задержали накануне по подозрению в укрывательстве незаконного оборота наркотиков. Выявили подозреваемых сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности свердловского главка МВД.

"В тот же день фигуранты были отстранены от исполнения служебных обязанностей. По итогам служебной проверки их уволят из органов по отрицательным мотивам", - подчеркнул официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых.

В отношении правоохранителей расследуется уголовное дело по статье "Получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц".

Как сообщил пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга, двоим фигурантам уже предъявлено обвинение, они признали вину. "С учетом обстоятельств и роли каждого из полицейских, в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнил он.

Расследование и сбор доказательств продолжаются. Руководители задержанных стражей порядка понесут наказание за просчеты в воспитании личного состава.