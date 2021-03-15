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15.03.2021 10:50
Рубрика: Происшествия

На Урале трех полицейских задержали по делу о наркотиках

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

В Екатеринбурге троих инспекторов ППСП городского управления МВД задержали накануне по подозрению в укрывательстве незаконного оборота наркотиков. Выявили подозреваемых сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности свердловского главка МВД.

В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками

"В тот же день фигуранты были отстранены от исполнения служебных обязанностей. По итогам служебной проверки их уволят из органов по отрицательным мотивам", - подчеркнул официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых.

В отношении правоохранителей расследуется уголовное дело по статье "Получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц".

Как сообщил пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга, двоим фигурантам уже предъявлено обвинение, они признали вину. "С учетом обстоятельств и роли каждого из полицейских, в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнил он.

Расследование и сбор доказательств продолжаются. Руководители задержанных стражей порядка понесут наказание за просчеты в воспитании личного состава.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Преступления правоохранителей Борьба с коррупцией Борьба с наркотиками

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