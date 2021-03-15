Под Тюменью сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту

Под Тюменью на Ирбитском тракте, который ведет к аэропорту Рощино, сегодня временно было затруднено движение. Причиной стал вагон, который сошел с рельсов и встал поперек дороги.

К этому часу, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, движение транспорта по тракту в сторону воздушной гавани полностью восстановлено.

"Железнодорожники с помощью домкратов поставили вагон на рельсы и отогнали. Пока велись работы, движение от объездной дороги в сторону аэропорта осуществлялось по Старорощинскому шоссе", - передает полицейское ведомство.