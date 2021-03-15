В Екатеринбурге у школьника во рту взорвался вейп

В Екатеринбурге ученик гимназии пытался покурить вейп, но устройство взорвалось.

Информацию об инциденте подтвердили "РГ" в городском департаменте образования. Там уточнили, что ЧП произошло не на территории школы и в свободное от уроков время. Ребенок находится на больничном, какие он получил травмы, неизвестно.

Этим происшествием заинтересовались и правоохранительные органы.

- В полицию сообщение об этом до публикации в СМИ не поступало. Сейчас информация проверяется подразделением по делам несовершеннолетних: там выясняют все обстоятельства инцидента, по результатам проверки примут соответствующее решение, - уточнили "РГ" в пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу.