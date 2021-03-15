В Кургане крупное ДТП с фурой парализовало движение на мосту

В Кургане сотрудники правоохранительных органов выясняют причину аварии на Галкинском переезде, во время которого был травмирован человек.

Как сообщили "РГ" в городском отделении ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось в три часа дня.

По имеющейся информации, автомобиль MAN, за рулем которого находился водитель 1966 года рождения, вез крупногабаритные металлические конструкции. Во время движения по мосту груз выпал из прицепа и рассыпался. В этот момент по дороге ехал ВАЗ - 2114. В результате ДТП 20-летний водитель ВАЗ получил травму и доставлен в больницу.

Движение на мосту пока перекрыто. Обстоятельства аварии выясняются.