Видео: Уралец запечатлел редкий вид северного сияния

На кадрах, которые удалось снять в Ирбите, видна едва уловимая в средних широтах пульсирующая форма полярного сияния.

Явление сложно увидеть невооруженным глазом, но с помощью съемки на камеру это становится возможным.

Как написал на странице "ВКонтакте" автор видео Илья Янковский, это сияние проявляется в виде тусклых мерцающих пятен размером от десятков до сотен километров. Оно напоминает пламя или волны.

Он отметил, что март - один из лучших месяцев для наблюдения за полярным сиянием в средних широтах. В периоды, близкие к равноденствиям, магнитное поле Земли более уязвимо для солнечного ветра, из-за чего даже небольшая геомагнитная активность может привести к появлению ярких полярных "огней".