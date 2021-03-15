Регионы призвали вовремя открывать пожароопасный сезон

С потеплением растет риск природных пожаров. Региональные власти призвали пристально следить за ситуацией. По состоянию на вчерашний день пожароопасный сезон открыт в 3 субъектах РФ: на всей территории Чечни, в Астраханской области и в одном лесничестве Хабаровского края.

А первые пожары уже зарегистрированы в Краснодарском крае. Об этом накануне на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре сообщил представитель МЧС России Владимир Мошков.

"Отмечается рост количества термических точек в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и Приморском крае, которые впоследствии были подтверждены как палы растительности. Особый противопожарный режим действует в Гурьевском городском округе Калининградской области и Темрюкском районе Краснодарского края. Рекомендуется органам местного самоуправления субъектов указанных федеральных округов при увеличении рекреационной нагрузки на природные зоны ввести такой же противопожарный режим", - отметил представитель ведомства.