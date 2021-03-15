Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с канала "Крым-24"

Роскомнадзор направил администрации Facebook письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым-24" в социальной сети Instagram (принадлежит Facebook Inc). Сейчас телеканал не может публиковать здесь текстовые посты.

"В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В 2020 году Роскомнадзор выявил 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, "Спутник", "Царьград-ТВ", "Крым-24". В конце апреля президент подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Владельцы информационных интернет-ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ и граждан заплатят штрафы до 1 млн рублей, а при повторном нарушении - до 3 млн рублей.