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15.03.2021 11:17
Рубрика: Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с канала "Крым-24"

Текст: Ирина Алпатова

Роскомнадзор направил администрации Facebook письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым-24" в социальной сети Instagram (принадлежит Facebook Inc). Сейчас телеканал не может публиковать здесь текстовые посты.

Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24"

"В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В 2020 году Роскомнадзор выявил 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, "Спутник", "Царьград-ТВ", "Крым-24". В конце апреля президент подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Владельцы информационных интернет-ресурсов за цензуру в отношении российских СМИ и граждан заплатят штрафы до 1 млн рублей, а при повторном нарушении - до 3 млн рублей.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Facebook

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