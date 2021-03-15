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15.03.2021 10:15
Рубрика: В мире

Россия поможет Киргизии построить новые школы

Текст: Данияр Каримов
Россия поможет Киргизии построить новые школы. К августу текущего года стороны представят типовые проекты образовательных учреждений и техзадания на их строительство и оснащение. Об этом договорились на встрече в Бишкеке министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования и науки Киргизии Алмазбек Бейшеналиев. Стороны подписали соответствующий протокол о сотрудничестве в создании совместной образовательной инфраструктуры в республике.
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости

В новых школах, которые построят в Киргизии при поддержке России, будут преподавать на русском языке. Министерство образования и науки КР, вместе с тем, предложило рассмотреть возможность создания учебных комплексов, которые будут совмещать среднеобразовательные учреждения и детсады. Киргизская сторона также обратилась с просьбой поддержать и еще один проект - строительство Республиканского центра дополнительного образования в Бишкеке.

Фото: Пресс-служба президента КР
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Глава Минпросвещения РФ, в свою очередь, заявил о готовности расширить в Киргизии проект "Российский учитель за рубежом". В данный момент в школах республики работает около тридцати преподавателей из РФ. Предполагается, что в ближайшее время их количество увеличится. Оплату за проезд, жилье, коммунальные услуги, медицинскую страховку возьмет на себя киргизская сторона. Она же обеспечит прибывающим учителям выплату единовременного пособия на обустройство.

Главы профильных ведомств также обсудили возможность направления в Киргизию специалистов ведущих педагогических вузов России, которые могли бы проводить на месте практические семинары для повышения квалификации местных учителей и наладить постоянную связь по обмену опытом.

В Минобразования и науки Киргизии также попросили российских коллег увеличить количество выделяемых республике бюджетных мест в высших учебных заведениях РФ - на педагогические специальности, и предложили рассмотреть возможность пилотного проекта по прохождению педагогической практики лучшими выпускниками педвузов республики в школах РФ.

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