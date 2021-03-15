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15.03.2021 20:25
Рубрика: Экономика

Тряхнули струной

Отечественные балалайки и домры вышли на международные рынки
Текст: Дарья Худякова
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Объем производства музыкальных инструментов в 2020 году приблизился к 0,95 млрд рублей и более чем в семь раз превысил итоги 2016 года. Таковы данные Росстата и Федеральной таможенной службы.
Фото: Егор Алеев / ТАСС Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В 2021 году он вырастет еще на 15%. Это заложено в проекте стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования до 2030 года, который готовит минпромторг. Первый вариант стратегии министерство опубликовало еще в 2019 году, но сейчас ее пересматривают с учетом последствий пандемии. В минпромторге сообщили, что утвердят стратегию и план ее реализации в IV квартале 2021 года.

Зачем Омскому музыкальному театру конги и бонго

"Основные задачи на ближайшее будущее - это развитие потребительского спроса и увеличение вовлеченности населения в музыкальное искусство, формирование устойчивого спроса со стороны государства, развитие экспорта и построение системы подготовки производственных инженерных и сервисных кадров", - отметили в ведомстве.

С кадрами пока не все гладко. Зачастую российские фортепиано собирают из китайских комплектующих (так же, как и деревянные духовые инструменты, такие как гобой, флейта и кларнет), но делают это не так аккуратно, как в Китае. В итоге наши инструменты получаются дороже и хуже по качеству. На фабрике роялей и пианино "Аккорд" отмечают, что покупатели не доверяют качеству российских инструментов и предпочитают покупать более дешевые китайские.

"Суть проблемы упирается в недостаток инструментальных мастеров: целенаправленная подготовка настройщиков, мастеров по производству и ремонту пианино и роялей, по сути дела не ведется. Несмотря на необходимую им высочайшую квалификацию, оплата их труда весьма невысока, а профессия эта не входит пока в число высокопрестижных", - считают в Российской академии музыки им. Гнесиных. С некоторыми инструментами дела обстоят лучше. Баяны фабрики "Юпитер" в советские времена особо ценились во всем мире. Хотя сейчас эту нишу заняли корейцы, наши баяны все еще выигрывают на отечественном рынке, так как они дешевле иностранных. Продолжают лидировать на мировом рынке струнные народные инструменты российского производства: домра и балалайка. "В этой области у нас сохранилась традиция инструментальных мастерских, есть ученики, готовые перенять навыки", - говорят в РАМ им. Гнесиных.

В 2020 году новые инструменты получили 43 училища и 258 детских школ искусств

Объем рынка музыкальных инструментов составил 11,5 млрд руб. в 2020 году. По итогам года он упал лишь на 2%, указывают в ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования "МИР-МИО". На долю российских производителей приходится около 10% рынка, а еще в 2018 году объем импорта превышал внутреннее производство более чем в 40 раз. Но уже в 2020 году экспорт музыкальных инструментов вырос более чем на 50%. "Тульская гармонь" начала поставлять диатонические гармони в США, а производитель духовых инструментов "Ателье Гончарова" в 2020 году отправил первую партию гобоев в Испанию.

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