Российские военные привезли гумпомощь в сирийский Дераа-аль-Баяд

Военнослужащие российского Центра по примирению воюющих сторон привезли гуманитарный груз в сирийский город Дераа-аль-Баяд, рассказал заместитель начальника ЦПВС Александр Карпов.

Жителям города раздали 750 продуктовых наборов, пишет РИА Новости. Сотрудники ЦПВС также доставили на государственную хлебопекарню почти две тонны муки.

Здесь пекут лепешки и бесплатно раздают их нуждающимся семьям. Однако из-за дефицита муки рабочие на смену выходили не каждый день. Теперь же работа вновь закипит, отметил директор пекарни Абдул-Азиз Каббас.