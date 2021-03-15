Ровно 100 лет назад был взят курс на образование СССР

Журналист Надежда Ажгихина и глава Международного совета АИРО-XXI Геннадий Бордюгов, выступавшие руководителями прежних аналогичных мониторингов и снова возглавившие команду экспертов, подчеркнули особую актуальность нового проекта. Они отметили, что опыт СССР - это масштабный, хотя и неудавшийся эксперимент выстраивания жизни огромной страны вне категорий собственности, прибыли и ценностей общества потребления.
Заместитель декана исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев поделился прогнозом, что мониторинг 100-летия СССР, в отличие от мониторингов двух последних юбилеев Победы, выявит различные, подчас непримиримые позиции. Если в отношении Победы в обществе сложился очевидный положительный консенсус, то оценки опыта СССР не столь однозначны, причем они не зависят от материального положения, уровня образования или социального статуса человека.
На сложную предсказуемость итогов мониторинга указал и профессор МПГУ Владимир Агеносов. Он предположил, что сочетание крепнущей ностальгии по СССР даже у молодых поколений, не живших в ту эпоху, и решительного неприятия целого ряда черт советской жизни могут привести к тому, что юбилей окажется подвержен политической конъюнктуре и будет использоваться кем-то в своих целях. Поэтому задача проекта - привлечь внимание общества к этой непростой, но яркой странице нашей истории.