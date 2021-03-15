Ровно 100 лет назад был взят курс на образование СССР

Исполнилось 100 лет с того дня, 15 марта 1921 года, как X съезд РКП(б) поставил задачу объединить РСФСР, Белоруссию, Украину и республики Закавказья в единое новое государство. По этому поводу в Центральном доме журналиста прошла пресс-конференция команды проекта "СССР-100". Эта команда работала над проектами "Победа-70", "Революция-100" и "Победа-75". Новый проект, как и предыдущие, будет реализован совместно Ассоциацией исследователей российского общества (АИРО-XXI) и Союзом журналистов Москвы. Его участники намерены провести мониторинг отражения 100-летия СССР в печатных и электронных СМИ, социальных сетях, произведениях литературы и искусства, официальных и общественных публичных акциях.

Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР Журналист Надежда Ажгихина и глава Международного совета АИРО-XXI Геннадий Бордюгов, выступавшие руководителями прежних аналогичных мониторингов и снова возглавившие команду экспертов, подчеркнули особую актуальность нового проекта. Они отметили, что опыт СССР - это масштабный, хотя и неудавшийся эксперимент выстраивания жизни огромной страны вне категорий собственности, прибыли и ценностей общества потребления. Заместитель декана исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев поделился прогнозом, что мониторинг 100-летия СССР, в отличие от мониторингов двух последних юбилеев Победы, выявит различные, подчас непримиримые позиции. Если в отношении Победы в обществе сложился очевидный положительный консенсус, то оценки опыта СССР не столь однозначны, причем они не зависят от материального положения, уровня образования или социального статуса человека. Задача этого совместного мониторинга - выявить различные, подчас непримиримые позиции На сложную предсказуемость итогов мониторинга указал и профессор МПГУ Владимир Агеносов. Он предположил, что сочетание крепнущей ностальгии по СССР даже у молодых поколений, не живших в ту эпоху, и решительного неприятия целого ряда черт советской жизни могут привести к тому, что юбилей окажется подвержен политической конъюнктуре и будет использоваться кем-то в своих целях. Поэтому задача проекта - привлечь внимание общества к этой непростой, но яркой странице нашей истории.