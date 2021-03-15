Постановляю:

1. Внести изменения в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, от 16.10.2020 № 103, от 23.10.2020 № 104, от 28.10.2020 № 105, от 05.11.2020 № 108, от 06.11.2020 № 109, от 10.11.2020 № 111, от 11.12.2020 № 119, от 22.01.2021 №2, от 05.02.2021 №6, от 11.02.2021 №7, от 19.02.2021 №11, изложив текст указа в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Сахалинской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО "О защите населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, от 17.05.2020 № 65-00-01/04-3236-2020, а также в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Сахалинской области постановляю:

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Сахалинской области режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (далее -мероприятия) допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 5.3 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

4. Обязать граждан:

4.1. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях, на парковках, в лифтах;

4.2. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, аптеках, медицинских организациях.

4.3. уведомлять работодателя о получении предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части изоляции и медицинского наблюдения - в течение суток с момента получения.

5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области:

5.1. обеспечить при осуществлении деятельности соблюдение в зданиях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных настоящим указом (в том числе в части использования средств индивидуальной защиты и дезинфекции) и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24);

5.2. создать условия для соблюдения работниками рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, от 10 марта 2020 года, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет (http://rospotrebnadzor.ru/);

5.3. обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не менее 1,5 метра.

5.4. при поступлении запроса управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5.5. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых выданы предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части соблюдения изоляции;

5.6. создать условия для прохождения работниками вакцинации от коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Рекомендовать гражданам пройти добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Министерству здравоохранения Сахалинской области:

7.1. организовать выполнение необходимых мероприятий по поддержанию в полной готовности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Сахалинской области (далее - медицинские организации), в том числе по обеспечению их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

7.2. принять меры по:

- обеспечению отбора медицинскими организациями, осуществляющими оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, биологического материала у больных внебольничными пневмониями и ОРВИ для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

- активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

- формированию в медицинских организациях необходимого запаса медицинских масок (не менее чем на три месяца);

7.3. осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области;

7.4. обеспечить работу "горячей линии" по телефону 1-300:

- в целях информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (добавочный 8);

- в целях записи на проведение добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (добавочный 10);

7.5. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет.

8. Министерству социальной защиты Сахалинской области обеспечить работу телефонной "горячей линии" (8-800-201-00-99) для приема запросов граждан, находящихся на самоизоляции, по предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг.

9. Министерству образования Сахалинской области:

9.1. обеспечить принятие в установленном порядке решений по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

9.2. на время реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных образовательных программ среднего общего образования в очной форме для обучающихся выпускных 11 -х классов организовать с 06 апреля 2020 года предоставление продуктовых наборов (пайков) отдельным категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии с пунктами 1 и 1-3 статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области".

10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, начальникам подчиненных ему территориальных подразделений МВД России по Сахалинской области на районном уровне в пределах предоставленных полномочий:

10.1. совместно с работниками министерства здравоохранения Сахалинской области и сформированными медицинскими бригадами медицинских организаций осуществлять контроль за соблюдением предписаний лицами, в отношении которых должностным лицом органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вынесено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

10.2. организовать направление (при необходимости) сотрудников территориальных подразделений к работе медицинских бригад медицинских организаций.

11. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области:

11.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении (снятии) ограничительных мероприятий;

11.2. при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

11.3. в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения Сахалинской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

12. Руководителям транспортных предприятий различных форм собственности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора:

12.1. обеспечить дезинфекцию пассажирских транспортных средств;

12.2. не осуществлять перевозку пассажиров при отсутствии средств защиты органов дыхания (масок).

13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

13.1. ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

13.2. создать механизированные бригады с привлечением коммунальных служб для очистки загрязненных мусором территорий, санитарной обработки поверхностей в общественных местах и поверхностей, к которым прикасаются люди, в том числе детских, спортивных площадок, остановочных пунктов, скамеек (лавок).

14. Управляющим компаниям обеспечить организацию работ по санитарной обработке поверхностей в местах общего пользования многоквартирных домов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

15. Министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить принятие в установленном порядке решений об освобождении граждан, зарегистрированных на территории Сахалинской области, уволенных и признанных безработными после 26 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия), являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 01.04.2020 по 01.06.2020.

16. Департаменту информационной политики Правительства Сахалинской области обеспечить информирование населения Сахалинской области через средства массовой информации о работе и способах обращения на "горячую линию" министерства здравоохранения Сахалинской области по телефону 1-300 и "горячую линию" министерства социальной защиты Сахалинской области по телефону 8-800-201-00-99.

17. Рекомендовать управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области обеспечить общественный порядок и безопасность работы медицинских организаций.

18. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

19. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

20. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







