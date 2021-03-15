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Samsung готовит лучший в мире смартфон. Характеристики и цена

Текст:   Антон Благовещенский
15.03.2021,  
13:12
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Компания Samsung уже 17 марта готовится представить смартфон Galaxy A52 - он придет на смену модели A51, которую пользователи сочли лучшим смартфоном в мире, купив рекордное количество устройств.

Galaxy A52 обзаведется экраном Super AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. В качестве процессора будет использоваться чип Snapdragon 720G или 750G (в зависимости от модели - без поддержки 5G или с ней).

Названы данные, которые нужно удалить из памяти смартфона

Основная камера получит четыре модуля - стандартный на 64 Мп, а также ультраширокоугольный, макро и сенсор глубины, а фронтальная на 32 Мп будет врезана в "глазок" в верхней средней части экрана. В поверхность экрана также встроят сканер отпечатка пальца.

Впервые в линейке Galaxy A смартфон получит стереодинамики. Емкость аккумулятора составит стандартные 4500 мАч, поддерживается зарядка через USB-C на мощности 25 Вт. Что касается стоимости, то базовая версия на 6/128 Гб памяти составит 26499 индийских рупий, или около 27 тысяч рублей.

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