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15.03.2021 15:10
Рубрика: В мире

В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"

Текст: Юрий Когалов
Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Швецию могут быть осуществлены в июне. Об этом в интервью газете Aftonbladet рассказал координатор по вопросам вакцинации Рикард Бергстрем.

По его словам, процедура получения разрешения на применение препарата в странах ЕС может быть завершена к лету. Швеция готова оформить заказ сразу после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам скажет свое слово. В этом случае 200 тысяч доз вакцины могут быть поставлены в Швецию уже в июне.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии

Как заявил Бергстрем, российская вакцина "выглядит многообещающе" в связи с ее высокой эффективностью. Он напомнил, что Венгрия и Словакия уже выдали экстренное разрешение на ее применение, но для Швеции это "не актуально".

По его мнению, "Спутник V" получат те, кто будет прививаться на завершающей стадии кампании по вакцинации. Он также отметил, что на пути использования российского препарата не должно возникнуть никаких проблем.

В мире Европа Швеция Вакцинация от коронавируса

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