В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"

По его словам, процедура получения разрешения на применение препарата в странах ЕС может быть завершена к лету. Швеция готова оформить заказ сразу после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам скажет свое слово. В этом случае 200 тысяч доз вакцины могут быть поставлены в Швецию уже в июне.

Как заявил Бергстрем, российская вакцина "выглядит многообещающе" в связи с ее высокой эффективностью. Он напомнил, что Венгрия и Словакия уже выдали экстренное разрешение на ее применение, но для Швеции это "не актуально".

По его мнению, "Спутник V" получат те, кто будет прививаться на завершающей стадии кампании по вакцинации. Он также отметил, что на пути использования российского препарата не должно возникнуть никаких проблем.