Соболев: Промес - отличный парень. "Спартак" очень ждал его

Нападающий "Спартака" Александр Соболев в интервью "РГ" рассказал о шансах "красно-белых" на чемпионство, радости от возвращения в московский клуб Квинси Промеса, и поделился ожиданиями от Евро-2020.

15 марта тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил заявку команды на первые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. До конца марта наши футболисты проведут сразу три игры: против Мальты (24 числа), Словении (27) и Словакии (30).

Один из тех, кто может помочь сборной добиться результата на старте квалификации - Александр Соболев. Нападающий "Спартака" отвоевал место в составе "красно-белых" и потихоньку становится одним из лидеров клуба. В его активе восемь мячей в чемпионате, причем один из них Соболев забил в недавнем дерби с "Динамо" (2:1). А до того он отметился дублем в поединке с "Краснодаром" (6:1).

Родом из Барнаула, Соболев не боится ни холодов, ни конкуренции, ни сборной Испании или Франции. В интервью "РГ" Александр рассказал об ожиданиях от концовки сезона, о том, почему он частенько спорит с судьями и чего может добиться сборная на чемпионате Европы.

Александр, хорошо, когда в таблице такая высокая плотность? Или хотелось бы лидировать с отрывом, либо уверенно чувствовать себя в тройке?

Александр Соболев: В нашем чемпионате все рядом, все борются. Это хорошо, потому что есть интрига. Болельщикам ведь интереснее, когда в каждом туре может быть сюрприз. В Премьер-лиге любая потеря очков может опустить тебя в таблице, а победа, наоборот, поднять сразу на несколько мест. Мне кажется, это говорит только о силе турнира.

Есть мнение, что чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Слишком много очков теряют лидеры. Согласен?

Александр Соболев: Так можно сказать почти про любое европейское первенство. Да и про Лигу чемпионов тоже. Вообще лидерам приходится тяжело, потому что на них всегда настраиваются как-то по-другому. Все хотят отобрать очки, проявить себя. Давления больше.

Кто ваш главный конкурент - "Зенит" или ЦСКА?

Александр Соболев: Да я бы не стал выделять соперников. Сами видите, как все плотно в таблице. Любая игра может перечеркнуть все усилия. Какого-то явного лидера в чемпионате нет.

Заявление Доменико Тедеско об уходе из "Спартака", сделанное им после игры с "Зенитом", как-то сказалось на команде?

Александр Соболев: После того матча мы сразу ушли в отпуск. Какие-то мысли на тот момент, может, и были, но на зимних сборах никто об этом уже не думал, все было нормально. Все обо всем забыли до конца сезона. Сейчас в "Спартаке" рабочая обстановка.

Нет вариантов, чтобы Тедеско передумал?

Александр Соболев: Посмотрим. Наверное, это зависит от результатов. Может, что-то поменяется, и он останется.

Лично вам с ним как работается? В начале сезона Тедеско частенько оставлял вас на скамейке.

Александр Соболев: Это решение тренера. Да, я чувствовал себя не слишком хорошо, когда не попадал в состав. Но ведь я пришел в "Спартак" при Тедеско, он меня заприметил. А сколько времени тебе дает тренер - столько ты и должен отработать. Если у меня есть десять минут, значит, надо сделать так, чтобы в следующей игре были условные 15 минут.

Заметно, как вы сильно раздражаетесь, когда остаетесь на скамейке. Помнится матч первого круга с "Тамбовом", когда, едва выйдя на замену, вы пошли в жесткий стык.

Александр Соболев: Помню ту встречу. Да, я был зол, потому что счет был 0:0. Мне всегда хочется побеждать. Когда команда не выигрывает, я расстраиваюсь. Я всегда честен перед партнерами, болельщиками и руководством - если выхожу на поле, то делаю максимум.

Тедеско жесткий тренер?

Александр Соболев: Когда надо жесткий, но порой и мягкий. Может и накричать, напихать. В общем, и так, и так.

Ругается по-русски?

Александр Соболев: Иногда по-русски, порой по-английски. Где что нужно, то и скажет.

Некоторые эксперты твердят, мол, возвращение Квинси Промеса - это не более чем ностальгия по чемпионским временам. Это не так?

Александр Соболев: Конечно нет. Мы с ним сразу сдружились, хороший парень. На тренировках много забивает, отдает, отличился с "Краснодаром". К Промесу не может быть никаких вопросов по самоотдаче, желанию. Он вернулся играть и доказывать, что "Спартак" не зря его позвал обратно. Квинси здесь все знают, команда ждала его. Могу только положительные вещи сказать о нем.

В прошлом году вы дебютировали в сборной. Еще не будучи вызванным в нее, разразился скандал между вами и Дзюбой. Все решено окончательно?

Александр Соболев: Конечно. Уже давно этого вопроса нет, и не хотелось бы к нему возвращаться.

Как-то неловко себя чувствовали из-за конфликта на первых тренировках в сборной?

Александр Соболев: Нет, вообще спокойно. Мы ударили по рукам и обо всем забыли. Вообще никаких проблем.

Еще один неприятный эпизод в сборной у вас возник в связи с травмой колена. Каких-то отголосков не осталось из-за этих историй?

Александр Соболев: Нет. Иногда так происходит, когда одно накладывается на другое. Просто можно по-разному выходить из ситуаций. Да, была травма, да, был небольшой конфликт. Но сейчас все позади, все супер.

Вы вообще человек неконфликтный? Вернее так: свое мнение высказываете в любой ситуации?

Александр Соболев: Порой лучше промолчать, но иногда могу и высказаться. Вообще я неконфликтный, легко иду на контакт.

В сборной есть лидер? Человек, который может и за пределами поля завести, что-то сказать.

Александр Соболев: Я бы назвал Станислава Саламовича. Он может где надо зарядить, может и пошутить, снять напряжение. А так, в принципе, все ребята могут что-то сказать.

Главная цель на ближайшее время - поездка на чемпионат Европы?

Александр Соболев: Конечно. Хочется помочь сборной на таком крупном турнире, но для этого надо забивать за клуб.

Как вам наша группа на Евро?

Александр Соболев: Обычная. Мне кажется, из любой группы можно выходить, даже если в ней есть Франция, Германия или Испания. У нас крепкие соперники, но мы можем выйти в плей-офф.

В детстве кто из нашей сборной нравился больше всех?

Александр Соболев: Я тогда так внимательно не следил за национальной командой, но знал, что в ней играет мой земляк Смертин. Он ведь тоже из Барнаула. Можно сказать, персонально болел за него.

Какой крупный турнир запомнился в детстве?

Александр Соболев: Если не ошибаюсь, чемпионат мира 2006 года в Германии. Мы были тогда в детском лагере, и, если удавалось, смотрели матчи. Отлично помню финал между Италией и Францией, удаление Зидана.

Был такой форвард, которому старались подражать?

Александр Соболев: Да нет. Когда маленький был, нравился Луиш Фигу. Хотя я даже не знал, как он выглядит (смеется). А потом, когда повзрослел, следил за Дрогба. Сейчас очень нравится Ибрагимович. В таком возрасте быть в топах в "Милане" - это очень круто.

Месси или Роналду?

Александр Соболев: Тяжело ответить. Но, наверное, отдам предпочтение Месси. Волшебник.

Какие у вас хобби вне поля?

Александр Соболев: С отцом постоянно ездим на рыбалку. Так как я из Сибири, люблю кататься на горных лыжах.

А по контракту это разве не запрещено?

Александр Соболев: Сейчас уже не катаюсь, потому что все врачи говорят, что это нежелательно. Да и в принципе запрещено, да. Не помню, когда в последний раз брался за лыжи, но раньше постоянно.

Что-то можете приготовить? Например, яичницу.

Александр Соболев: Что-то легонькое могу приготовить, но без фанатизма. Мне кажется, это не мое (смеется).

Какие-то иностранные языки изучаете?

Александр Соболев: Сейчас нет, хотя уже давно хочу начать учить английский. Я его как бы чуть-чуть знаю, могу что-то сказать, что-то понимаю. Но никак не могу собраться, чтобы нормально сесть и выучить.

Что мешает?

Александр Соболев: Даже не знаю. Все время думаю, что надо, надо, надо, но руки никак не доходят.

Кто в "Спартаке" главный полиглот среди россиян?

Александр Соболев: Наверное, Умяров. Он свободно говорит по-английски. Еще назвал бы Маслова. Ребров вот учит английский, начал более-менее разговаривать.

Вы же могли оказаться в Англии. Помнится, были разговоры про интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

Александр Соболев: Я к этим разговорам с юмором отнесся, не забивал себе голову. Может, в каких-то листах в "Манчестере" был на сотом месте, не знаю. В общем, всерьез не воспринял ту новость.

Недавно Александр Кокорин сказал, что вам пока рано переезжать в Европу. Согласны?

Александр Соболев: Он прав. Нужно еще прибавить, окрепнуть. Мне есть куда расти, прогрессировать. А в Европу пока рано.

Вы хорошо общались с Кокориным, когда он был в "Спартаке". Почему у него ничего не выходит в Италии?

Александр Соболев: Мы с ним и сейчас на связи. Нормально у него все, потихоньку осваивается. Сейчас Саше легче, хотя снова травму получил. Жаль. То одно, то другое.

Может, ему стоило остаться в "Спартаке"?

Александр Соболев: Он хотел поиграть в Европе. Возник такой шанс, и Саша им воспользовался. Ему чуть не везет с травмами. Думаю, он со всем справится и покажет себя.

Вы один из самых эмоциональных футболистов "Спартака", много говорите с судьями. В жизни такой же?

Александр Соболев: Нет, вообще другой человек. Согласен с вами - много спорю с арбитрами. Причем перед каждым матчем говорю самому себе: "Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями". Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: "Что ты делаешь? Зачем?" Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я.

Со стороны кто-то говорит, что часто спорите с судьями и все такое?

Александр Соболев: Конечно, постоянно! Перед игрой с "Краснодаром" Джикия предупредил: "Получишь желтую, оштрафую" (смеется). Хорошо, что в начале забили, и я был спокоен.

Какое у вас отношение к "Спартаку" было в детстве?

Александр Соболев: Я не застал тех времен, когда "Спартак" постоянно становился чемпионом и играл в Лиге чемпионов. В детстве какими-то командами сильно не интересовался, ходил на футбол только в Барнауле на местное "Динамо". Мечты оказаться в каком-то конкретном топ-клубе не было.

Чувствуется, что к вам стало больше внимания после перехода в "Спартак"?

Александр Соболев: Если честно, не ощущаю такого. Когда начал забивать в "Крыльях", меня стали узнавать в Самаре. Подходили на улицах, в торговых центрах. Когда в Москву переехал, чуть спокойнее было, никто почти не узнавал. Но сейчас уже и здесь ситуация изменилась (смеется).

Вы же помогаете в Барнауле с организацией детского турнира?

Александр Соболев: Да, мы там каждый год проводим турнир. В этом году все было масштабно: были коллективы из Томска, Новосибирска. Если не ошибаюсь, участвовало около 16 команд.

А какие условия?

Александр Соболев: Сейчас стало лучше: в городе есть пять-шесть искусственных полей, построили манеж. Учитывая, какая холодная у нас там зима, для детей созданы хорошие условия.

Чего не скажешь об условиях, в которых сейчас проходят матчи Премьер-лиги. Тяжело играть на таких полях?

Александр Соболев: Ну а что мы можем сделать? Недавно проводили тренировку, в Москве было около минус 15 градусов. Но скоро станет теплее, и футбол будет более комбинационным, чем сейчас. Не думаю, что нам, игрокам, надо жаловаться на условия. В любом случае надо выходить и пахать.