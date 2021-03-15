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15.03.2021 13:54
Рубрика: Экономика

"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии

Текст: Ирина Невинная

Вакцина "Спутник V" может выпускаться на площадках ряда фармкомпаний в Европе. РФПИ достиг соглашений с рядом компаний Италии, Испании, Франции и Германии о запуске производства российской вакцины, - сообщили 15 марта в фонде.

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости
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"Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства Спутник V. В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС", - говорится в сообщении РФПИ.

В фонде отмечают, что достигнутые договоренности позволят начать активные поставки "Спутника V" на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Напомним, уже запущена процедура регистрации нашей вакцины в ЕС европейским регулятором (EMA), "с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review)", - сообщили в фонде.

Также РФПИ с партнерами будет готов поставлять вакцину в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют "Спутник V".

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