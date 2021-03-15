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15.03.2021 19:17
Рубрика: Общество

Стартовал марафон ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ"

Текст: Владимир Емельяненко

Впервые стартовал комплексный марафон ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ". Проект рассчитан на 2019-2024 годы в рамках нацпроекта "Демография", и провозгласил амбициозную цель - создание экосистем или здоровой среды обитания для культивирования здоровых привычек в обществе.

Фото: iStock
Названы три вредящие здоровью послеобеденные привычки

- Цель трудная, но достижимая, - считает заместитель министра Минздрава РФ Олег Салагай. - Этапами на этом пути стали запреты курения в кафе, ресторанах и общественных местах, создание законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к табачным изделиям. А теперь волонтерские движения взялись за программу внедрения полезных привычек в сознание и режим дня каждого человека.

На первый взгляд, все гениальное просто. Волонтеры предлагают примерить на себя десять полезных привычек ЗОЖ - здоровый сон (спать не менее семи часов, ложиться не позднее 23.30, просыпаться в одно и тоже время), легкая зарядка по утрам, здоровое питание три раза в день, три-пять порций овощей в день, порция фруктов, шесть раз улыбнуться, восемь раз обняться, выпить не менее двух литров воды, отказ от алкоголя и табака, минимум тридцать минут физической активности.

- Как показывает опыт для обретения и закрепления этих привычек нам мало реформ "сверху", нужен прорыв сознания "снизу", - убеждена главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова, - ведь все компоненты работают только вместе. Например, если сохранить привычку курить, то она перечеркивает почти все достижения. А отказ от физической активности в пользу гаджетов или аргументация о том, что из-за работы "нет времени", ведут к набору лишнего веса и ожирению.

14 процентов россиян, по данным Росстата, ведут здоровый образ жизни

Особенный провал, по словам Дроздовой, образовался в привычке молодого поколения к фаст-фуду, которому как системе "перекусов" нет места в системе здорового питания. В целом, по данным Росстата, лишь 14 процентов россиян ведут здоровый образ жизни, а 18 процентов декларируют такую возможность. Теме не менее волонтеры марафона "Поколение ZОЖ" оптимистичны: в 2019 году в марафоне приняли участие четыре тысячи человек, в 2020-м - восемь тысяч, а в 2021 - только заявок на участие подано свыше десяти тысяч.

- Секрет медленного роста прост, - говорит главный врач национальной сборной команды России по футболу, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов, - все не бывает сразу, а медленный рост самый неуклонный. Золотое сечение ЗОЖ - его можно начинать в любом возрасте, но оно должно быть регулярным, умеренным и исповедовать рефлекс постепенного роста нагрузок. Тогда мотивация "жить не тужить" перестанет зависеть от мнения окружающих и даже окриков: "Ты куда побежал в пятьдесят лет"?

Присоединиться к марафону может каждый на любом этапе и в любой момент. Его задания-рекомендации публикуются на официальной странице в Instagram.

Общество Здоровье

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