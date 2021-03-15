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15.03.2021 09:45
Рубрика: Культура

TikTok запускает "Кинопрофиль"

Текст: Сусанна Альперина
Приложение TikTok решительным шагом входит в мир кино. Кто знает, возможно оно станет конкурентом таким сайтам как КиноПоиск. Но это прояснится со временем. А пока TikTok объявил, что запускает "Кинопрофиль". Информация об этом на эксклюзивной основе прислана в редакцию "РГ". В ней поясняется, что "Кинопрофили" в TikTok - это отдельные страницы для фильмов, сериалов и шоу. Первыым партнером стал канал ТНТ. На примере сериала "Отпуск" или фильма "Батя" можно увидеть, что на странице проекта собрана информация о нем: описание кино- и телеверсии, данные об актерах со ссылками на их аккаунты в TikTok, видеоконтент и связанные хэштеги. Создатели и авторы могут размещать короткие ролики со съемочной площадки, интервью с артистами и эксклюзивные кадры. То есть то, что ранее делалось анархично, теперь структурировано и агрегировано. Последнее слово ничем не заменишь - оно означает, что соцсеть работает как агрегатор, что важно в современном медиамире.

Перейти в раздел с информацией о проекте на TikTok можно, нажав на метку с его названием в описании видео. Благодаря этой функции, пользователи смогут не покидая приложения следить за понравившимся проектом, узнавать о нем интересные факты, а также смотреть тематический контент.

Телеканал "Пятница" запускает TikTok-шоу с Региной Тодоренко

Представители TikTok считают, что новинка будет интересна производителям развлекательного контента и станет новым инструментом продвижения их продуктов среди всего того, что представлено на платформе. Кинопрофиль сможет и аудиторию познакомить с кино, сериалами и шоу, рассказать о деталях создания того или иного фильма, поделиться прямой речью актеров и так далее. А также вовлечь в активности, связанные с фильмами, зрителей с помощью различных инструментов платформы, например, запустив хэштег-челлендж к премьере.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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