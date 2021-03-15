Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Поисковые отряды с Украины передали России останки воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в Минобороны РФ, передача останков солдат Красной Армии уроженцев РСФСР была выполнена в два этапа в феврале и марте 2021 года. Церемония передачи и траурный митинг были проведены на Украине в городе Чернигове, а также на нейтральной полосе у пограничного перехода "Три сестры" в Брянской области.

В Минобороны отметили, что одновременно с этим останки трех воинов Красной армии - уроженцев УССР, которые были обнаружены в России в прошлом году, были переданы на Украину.

В 2020 году на Украине при поисковых работах были обнаружены останки красноармейцев, погибших в годы войны. По запискам из солдатских медальонов установлены имена военнослужащих - уроженцев РСФСР. В России были разысканы родственники 21 солдата.

Траурная церемония передачи родственникам останков воинов прошла в понедельник, 15 марта, на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России. Затем красноармейцы будут захоронены в местах их рождения.