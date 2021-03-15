Новости

Мэр Таллина призвал начать переговоры о поставках "Спутника V" в Эстонию 14:28
Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне 14:20
Видео: В Кузбассе построили рекордно высокую башню из блинов 14:20
В Москве задержана звезда шоу "Пацанки" Диана Субботина 14:12
Петербургская учительница уволилась из-за роликов в TikTok 14:09
Израиль планирует летом начать принимать зарубежных туристов 14:08
На западе Крыма создадут новый туристический кластер 13:55
"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии 13:54
В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся школьников 13:53
Петербурженка с тортом в виде "Хищника" победила в конкурсе кондитеров 13:53
В Калининграде сотрудника банка осудили за кражу 5 млн рублей у клиентов 13:50
Вице-спикер Рады: На Украине может быть введен жесткий карантин 13:50
Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей 13:48
Песков заявил о зарубежных попытках политизации темы вакцин 13:45
В РФС проведут расследование в отношении подозреваемых в допинге игроков 13:42
Российско-белорусские военные учения начались под Нижним Новгородом 13:40
Глава астраханской таможни задержан за превышение полномочий 13:36
Песков рассказал об обсуждении кандидатуры нового госсекретаря Союзного государства 13:32
Бывшего начальника отдела петербургской таможни задержали за взятку 13:23
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей 13:23
Депутат МГД Степан Орлов: Объемы жилищного строительства в Москве уверенно растут 13:21
Экспортная пошлина на нефть с апреля вырастет на 8 долларов 13:17
Путин пообщается с крымчанами 18 марта 13:08
В Москве начали скупать недвижимость дороже миллиона долларов 13:08
В Гидрометцентре рассказали, где ждать подтопления дач и частных домов 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 14:20
Рубрика: Власть

Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Текст: Александр Степанов

Поисковые отряды с Украины передали России останки воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в Минобороны РФ, передача останков солдат Красной Армии уроженцев РСФСР была выполнена в два этапа в феврале и марте 2021 года. Церемония передачи и траурный митинг были проведены на Украине в городе Чернигове, а также на нейтральной полосе у пограничного перехода "Три сестры" в Брянской области.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Годовщину освобождения Ржева отметили у мемориала Советскому солдату

В Минобороны отметили, что одновременно с этим останки трех воинов Красной армии - уроженцев УССР, которые были обнаружены в России в прошлом году, были переданы на Украину.

В 2020 году на Украине при поисковых работах были обнаружены останки красноармейцев, погибших в годы войны. По запискам из солдатских медальонов установлены имена военнослужащих - уроженцев РСФСР. В России были разысканы родственники 21 солдата.

Траурная церемония передачи родственникам останков воинов прошла в понедельник, 15 марта, на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России. Затем красноармейцы будут захоронены в местах их рождения.

Власть Безопасность Армия Отношения России и Украины

Главное сегодня

Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
Мишустин выделил на водоснабжение Крыма 3,2 млрд
За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах
Пекин призвал Киев не политизировать отношения компаний из КНР с Крымом
ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты