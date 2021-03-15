Ушел из жизни член-корреспондент РАН, экономист Дмитрий Сорокин

В воскресенье ушел из жизни Дмитрий Евгеньевич Сорокин, вице-президент Вольного экономического общества России, руководитель департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, член-корреспондент РАН. Он долгие годы занимался исследованием проблемы реформирования экономической системы России. Развивал научную дипломатию, благодаря которой страны теперь могут объединить усилия в борьбе с общими угрозами.

Коллеги отзываются о Дмитрии Евгеньевиче как о человеке, обладавшем редким обаянием, ироничностью и жизненной силой. Его работоспособность позволила реализовать многие масштабные проекты, в том числе Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.

"Дмитрий Евгеньевич был замечательным российским экономистом, - вспоминает о покойном научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Руслан Гринберг. - Он был необыкновенно жизнерадостным и добрым человеком, никогда никого не критиковал, одним своим присутствием сплачивал коллективы. Очень образованный, одаренный, ориентированный на общественные блага, он участвовал в разработке плана перехода от плановой экономики к рыночной. В свое время этот проект был отвергнут по политическим причинам, но именно теперь выясняется, что тот вариант был более перспективным, чем реализованный на практике".

После 2008 года Дмитрий Евгеньевич занимался наукой в Финансовом университете при правительстве РФ. Заведовал кафедрой "Макроэкономическое регулирование" был проректором по научной работе, научным руководителем университета. В последнее время возглавлял департамент экономической теории.

"Российская газета" присоединяется к коллегам Дмитрий Сорокина в скорби по поводу его кончины и выражает искренние соболезнования всем, кто знал Дмитрия Евгеньевича.