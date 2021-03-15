Целенаправленный процесс насаждения расовой, гендерной, социокультурной и религиозной толерантности, запущенный в начале марта в одной из частных школ Нью-Йорка, удивил свей радикальностью даже бывалых либералов в США. И предсказуемо вызвал резкую критику со стороны родителей, которых ученикам этого учебного заведения запретили называть словами "мама" и "папа".

Скандальные нововведения элитной епископальной школы Grace Church School были зафиксированы в 12-страничной инструкции о поведении, которая призывает использовать "инклюзивный язык" среди обучающихся детей, чтобы не задевать ничьи чувства. Согласно имеющемуся в этой методичке словарю, школьникам отныне предписано заменять слова "мама", "папа" и "родители" на нейтральные понятия "взрослые", "люди", "семья" или "опекуны".

Как сообщает Fox News, здесь же учащимся с 1-12-х классов рекомендовано не использовать такие слова, как "мальчики и девочки", "парни", "девушки", "женщины" и "мужчины". Заменять их теперь следует на "людей" и "друзей" без привязки к их половой принадлежности. В той же логике вместо слов "муж", "жена", "парень", "девушка" детей теперь призывают говорить про обезличенных "супругов", "партнеров" и "вторых половинок". Также в этом епископальном учебном заведении предупреждают: необходимо отказаться от "определения пола на основе стереотипов" и уважительно спрашивать, как именно в этом отношении себя идентифицирует собеседник.

Здесь же, как пишет Daily Mail, сформированы специальные "гендерные группы", в которых исключительно однополые ученики из 6-8-х классов встречаются раз в две недели и "обсуждают стереотипы, связанные с полами, что значит быть аутентичным и как делать хорошие решения". Понимай как хочешь, кто, чему и на каких примерах там обучает детей. В самой школе Grace о таких группах заявляют буквально следующее: "приветствуется изучение учениками идеи гендерного спектра и выхода за пределы рестриктивного понятия бинарной гендерной системы".

Для тех, у кого остались какие-либо вопросы, или особо непонятливых разъясняется: "семьи формируются и строятся по-разному", и поэтому "важно воздерживаться от предположений, с кем живут дети или кто за ними ухаживает". В своей методичке школа также напоминает ученикам об "устаревших" определениях "белый" и "черный", призывает своих учеников не спрашивать о вере, а вместо поздравления с Рождеством желать "удачных каникул". Разумеется, речь идет о частной школе в престижном районе Манхэттена с религиозным уклоном, которая вправе устанавливать собственные правила. Тем удивительнее, что родители сами приводят сюда своих чад и при этом выкладывают по 57 тысяч долларов в год за обучение каждого.

Впрочем, в продвигаемом со школьной скамьи "словаре инклюзивности" многие видят не толерантность, а самый настоящий тоталитаризм, заключающийся в окончательном стирании гендерных, религиозных и социокультурных границ между детьми. "Серьезно: это не о чувствительности, а о жестком контроле и фундаментально тоталитарном проекте", - пишет в редакционной колонке издание The New York Post, отмечая, что за разговорами о разнообразии "теперь ты в буквальном смысле не должен произносить слова, которые даже отдаленно о нем напоминают".

Судя по всему, терпеть такое положение готовы далеко не все. Так, известная американская журналистка Меган Келли (в прошлом ведущая телеканалов Fox и NBC) в прошлом месяце забрала троих своих детей из нью-йоркских частных школ, отказавшись смириться с "резким левым уклоном в образовательной программе". Пока у Келли и подобных ей родителей еще есть возможность найти учебное заведение, где слово "мама" не под запретом. Но это пока.