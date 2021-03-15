В ЕР рассказали, почему акционеры Apple не смогут пойти на выборы в ГД

Сегодня началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России", которое продлится до 29 апреля. Само внутрипартийное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня, сообщил председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин.

"Первого числа мы должны будем, рассмотрев все собранные документы, итоги, утвердить их и предложить их съезду "Единой России", на котором список обретет завершенный вид", - заявил он на заседании, посвященном этому вопросу.

Напомним, что по итогам внутрипартийного голосования будут выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму.

В ходе заседания в "Единой России" сообщили, что к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Обсуждение этих требований вызвало дискуссии среди участников заседания. Так, член оргкомитета, генеральный директор компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов поинтересовался, сможет ли принять участие в праймериз человек, у которого, например, на 100 долларов куплены акции компании Apple. Первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков напомнил, что суть недавних изменений в Конституцию - это необходимость для госслужащих "иметь более тесную связь с Россией", то есть требование к чиновникам любого уровня об отсутствии активов и финансовых инструментов за рубежом. "Это обязательное требование. Если оно не исполняется, то такой человек просто не сможет быть ни кандидатом в праймериз, ни стать депутатом", - сказал он. Карелин также напомнил, что сам он знает среди действующих депутатов тех, кому пришлось выбирать между службой государству и активами за рубежом. "Больше 10 человек среди них выбрали как раз отказ от государственной деятельности и погрузились в пучину бизнеса", - сообщил он.

Олег Сирота в свою очередь поинтересовался, можно ли иметь биткоины кандидатам в праймериз. "К биткоинам мы индифферентно относимся", - прокомментировал Жаворонков.

По итогам заседания в "Единой России" объявили полный состав федерального оргкомитета по проведению праймериз. В него вошли общественники, волонтеры, представители бизнеса, СМИ, большинство из них - не члены "ЕР" . По такой же системе утверждены составы всех региональных оргкомитетов. "Меня уже сегодня атакуют, говорят "запиши нас вне очереди, мы хотим первыми в списке. Я говорю - подождите, есть утвержденный порядок, записывайтесь через сайт и дерзайте", - рассказал Карелин, подчеркнув, что оргкомитет будет жестко следить за прозрачностью и чистотой праймериз.

Список членов федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России":