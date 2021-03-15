В Faсebook и Instagram введут метки для постов о вакцинах от COVID-19

В Facebook и Instagram вводят собственные способы борьбы с дезинформацией, касающейся вакцины от COVID-19.

Как уточняется в блоге компании, на постах, где будет публиковаться достоверная информация о прививках, появится специальная метка. Она гарантирует, что данные не противоречат тем, что распространяет Всемирная организация здравоохранения.

В метках говорится о том, что перед тем, как вакцину одобрят, ее проверяют на эффективность и безопасность. Такая "маркировка" появится во всех странах, где есть соцсети. Сейчас информация доступна на английском, испанском, португальском, арабском, французском и других языках.

Информационный центр, где сконцентрирована информация о COVID-19, появится в Instagram (сейчас он есть в Facebook). Также компания поможет пользователям найти данные о том, где и как они смогут вакцинироваться. Эта информация будет доступна на 71 языке.