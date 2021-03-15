В Гааге задержали около 20 участников антиправительственной демонстрации

Около 20 человек задержаны на антиправительственной демонстрации, которая проходила накануне в центре Гааги, сообщает полиция нидерландского города. Для разгона демонстрации против ограничительных мер правительства по борьбе с коронавирусом полиция применила водометы.

"На акцию вышли намного больше 200 человек - допустимого числа участников, они не соблюдали дистанцию, - со ссылкой на заявление правоохранителей пишет РИА Новости. - Некоторые участники акции нападали на полицейских, бросали в них фейерверки. На требования стражей порядка разойтись - не реагировали".

При разгоне акции двое протестующих пострадали. По данным полиции, демонстрация закончилась "задержанием примерно 20 человек", полицейские в некоторых случаях "были вынуждены" применять силу. Добавим, что акция протеста прошла и в Амстердаме, там задержаны три человека, полиция выписала 20 штрафов за несоблюдение ограничений, связанных с коронавирусом.

Напомним, власти Нидерландов продлили в стране комендантский час до 31 марта. Он действует с 21:00 до 4:30, нарушителям грозит штраф в 95 евро. Эта мера спровоцировала массовые акции протеста в конце января в ряде городов страны.