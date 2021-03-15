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15.03.2021 15:31
Рубрика: Власть

В ГД предложили разрешить регионам регулировать число бездомных животных

Текст: Марина Трубилина

Полностью отловить с улиц бездомных животных и разрешить региональным властям самостоятельно регулировать их численность в приютах и на территории российского субъекта предлагается внесенным в Госдуму законопроектом.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Сейчас по закону об ответственном обращении с животными бродячих собак и кошек полагается отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать на прежнее место обитания. Авторы поправок - депутаты "Единой России" - считают это неправильным, поскольку даже после этих процедур собаки остаются агрессивными, объединяются в стаи и могут быть опасными для людей. Во многих странах такой метод уже был признан неэффективным, отмечают они. Для решения проблемы, считают депутаты, необходим безвозвратный отлов бродячих животных и "работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными". В то же время муниципалитетам не хватает средств на создание в необходимом количестве приютов для животных, отмечают депутаты.

Законопроектом предлагается установить приоритет безопасности человека и общества. Бездомных животных, по мнению авторов поправок, нужно помещать в приюты. А региональным органам власти надо дать возможность вводить собственный порядок регулирования численности животных в приютах. "Процедура регулирования численности" должна производиться гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, говорится в законопроекте.

В странах с безвозвратным отловом бездомных собак, говорится в пояснительной записке к документу, минимальный срок передержки отловленных животных варьируется от 3 до 60 дней. 32% этих стран усыпляют животных, которые не были возвращены хозяевам или не пристроены за время передержки, 6% умерщвляют всех животных сразу после отлова, а 10% стран не разрешают умерщвление здоровых бездомных собак. "Важно принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и, в первую очередь, защитить людей от контакта с этими животными", - подчеркивают инициаторы поправок.

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