В Гидрометцентре назвали причину аномально холодной весны

Более интенсивное потепление на полюсах приводит к возникновению аномальных вторжений различных воздушных масс, пояснил нестандартное поведение погоды нынешней весной директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

Он отметил, что из-за глобального потепления температура более интенсивно растет на полюсах и менее интенсивно на континенте. Из-за этого сбивается традиционный зональный перенос воздушных масс - с запада на восток. И все чаще на погоду влияют либо прорвавшийся холод из Арктики, либо южные циклоны.

Сейчас, по словам метеоролога, в центре европейской территории происходит активная борьба зимы с весной. "Кому-то кажется, что и зима была холодной, и весна никак не придет, но в принципе, что подтверждается и многолетними наблюдениями за погодой, сейчас происходят нормальные процессы для средней полосы России. Просто все мы разбалованы мягкими зимами последних лет", - отметил Борщ.

Он рассказал, что в Москве до конца недели днем ожидаются положительные температуры - плюс 2-4 градуса. А вот по ночам будет слегка подмораживать. Из-за этого в утренние часы на дорогах будет образовываться гололедица. Периодически возможны осадки смешанного типа - снег с дождем, либо снег, либо дождь.

Уже очевидно, что весна в этом году не ранняя. Но есть здесь и положительный момент: из-за ночных заморозков снег начнет активно испаряться. До конца месяца он должен сойти в городах. В сельской местности, в лесах снег, скорее всего, пролежит до середины апреля.