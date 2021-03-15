В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей

Молодым педагогам в возрасте до 35 лет предлагают платить единый для всех страны оклад, который должен составить полтора или два МРОТ. С такой инициативой в адрес правительства РФ выступила депутат Госдумы Елена Строкова.

Как сообщает RT, такое обращение она отправила зампреду кабмина Дмитрию Григоренко. В нем она предлагает закрепить в федеральном законодательстве понятие "молодой педагог" для граждан России в возрасте до 35 лет включительно. Для этой категории депутат считает целесообразным внести изменения в систему оплаты труда. Молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки предлагается зафиксировать единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ.

В этом году МРОТ составляет 12 792 рубля. Свою инициативу Строкова объяснила тем, что по регионам страны уровень МРОТ разный и зарплаты учителей отличаются в разы.

Реализация идеи, по ее словам, поможет повысить престиж профессии учителя, а также даст возможность молодым специалистам оставаться работать в своем регионе.