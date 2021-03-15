Новости

Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов 21:38
СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 21:05
В Петербурге начнут разводить мосты 20:57
Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта 20:56
Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей 20:56
В России создадут банк данных экстремистских материалов 20:54
Петербуржец потребовал от соседки 150 тысяч рублей за курение на кухне 20:48
Состояние капитана ХК "Динамо Санкт-Петербург" остается крайне тяжелым 20:39
В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 20:30
Путин наградил орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 20:24
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 20:21
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 20:15
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 19:54
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 19:24
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 19:24
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
В Волгограде провели операции на сердце при сверхнизких температурах 18:52
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
В Совфеде создана группа по мониторингу попыток вмешательства в думские выборы 17:55
В Татарстане мужчина на снегоходе сбил девочку 17:45
WADA одобрила российскую раскраску болида "Хааса" 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 20:48
Рубрика: Общество

Возвращение к озеру

Байкалу помогут сохранить красоту берегов и чистую воду
Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
В Иркутской области начался региональный Год Байкала. В бюджете региона заложены средства "особого назначения". Создан внебюджетный фонд "Сохрани Байкал!", в основу которого лягут пожертвования крупнейших компаний, работающих в регионе. Деньги пойдут на конкретные проекты.
Байкал всегда привлекал туристов, и нужно сделать все для того, чтобы их отдых не наносил ущерба озеру. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Байкал всегда привлекал туристов, и нужно сделать все для того, чтобы их отдых не наносил ущерба озеру. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Байкал всегда привлекал туристов, и нужно сделать все для того, чтобы их отдых не наносил ущерба озеру. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

О том, чем в первую очередь надо помочь озеру, рассказал во время официального открытия байкальского года руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Фото: Екатерина Дементьева/РГ
Байкальский нейтринный телескоп стал самым большим в Северном полушарии

- Мы знаем, - заявил он, - как непросто решать копившиеся десятилетиями проблемы. Но сегодня мы слышим все чаще: "экология - дело каждого".

Глава Росводресурсов призвал убрать весь мусор на дне самого озера и в руслах впадающих в него рек и ручьев, вернуть полянам и лесам на берегах первозданную красоту. "Пусть Год Байкала станет годом реальных дел", - пожелал Дмитрий Кириллов.

Не просто обозначить масштабы бедствия - они очевидны. Но и разработать систему конкретных шагов.

- Было множество предложений, - рассказал "РГ" о программе Года Байкала губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Отобрано 60 самых значимых, которые и включили в план.

Одна из важнейших задач - создание инфраструктуры, позволяющей вести хозяйственную деятельность на берегах Байкала, не причиняя ему ущерба. Для этого, по словам главы региона, будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений в Листвянке, Слюдянке, Ангасолке и Байкальске и на строительство их в Култуке. На это выделено 108 миллионов из бюджета региона.

Еще один приоритет - утилизация мусора на побережье. Ликвидацией свалок и традиционными экологическими десантами дело не ограничится.

- Байкал привлекает туристов, и это прекрасно, - говорит губернатор. - Но, к сожалению, за сезон живописные поляны превращаются в помойки. И никакие предупреждения и угрозы штрафов не помогают. Такие меры в принципе неэффективны. А вот если поставить специальные контейнеры, вряд ли кто-то будет швырять банки и пакеты себе под ноги. Затем двинемся дальше. Будем обустраивать площадки для кемпинга, устанавливать биотуалеты, создавать необходимую инфраструктуру, чтобы туристы могли наслаждаться красотами природы, не нанося ей ущерба.

В этом году в центральной экологической зоне будет установлено 379 контейнеров для раздельного сбора мусора. Также запланированы масштабные лесопосадки на местах пожаров и вырубок, рекультивация земель, пострадавших от автоварваров, строительство дорог и обустройство экотроп.

Третий "кит" Года Байкала - поддержка экологических программ и проектов.

- У нас очень много активных общественников, - пояснил Игорь Кобзев. - Там море идей! Есть и замечательные просветительские программы, и экоигры, и издание учебников по байкаловедению. И мы будем все это реализовывать.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Экология Байкала

Главное сегодня

Путин возглавил совет по науке и образованию
Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году