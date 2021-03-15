В Иркутской области начался региональный Год Байкала. В бюджете региона заложены средства "особого назначения". Создан внебюджетный фонд "Сохрани Байкал!", в основу которого лягут пожертвования крупнейших компаний, работающих в регионе. Деньги пойдут на конкретные проекты.

Байкал всегда привлекал туристов, и нужно сделать все для того, чтобы их отдых не наносил ущерба озеру. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

О том, чем в первую очередь надо помочь озеру, рассказал во время официального открытия байкальского года руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

- Мы знаем, - заявил он, - как непросто решать копившиеся десятилетиями проблемы. Но сегодня мы слышим все чаще: "экология - дело каждого".

Глава Росводресурсов призвал убрать весь мусор на дне самого озера и в руслах впадающих в него рек и ручьев, вернуть полянам и лесам на берегах первозданную красоту. "Пусть Год Байкала станет годом реальных дел", - пожелал Дмитрий Кириллов.

Не просто обозначить масштабы бедствия - они очевидны. Но и разработать систему конкретных шагов.

- Было множество предложений, - рассказал "РГ" о программе Года Байкала губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Отобрано 60 самых значимых, которые и включили в план.

Одна из важнейших задач - создание инфраструктуры, позволяющей вести хозяйственную деятельность на берегах Байкала, не причиняя ему ущерба. Для этого, по словам главы региона, будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений в Листвянке, Слюдянке, Ангасолке и Байкальске и на строительство их в Култуке. На это выделено 108 миллионов из бюджета региона.

Еще один приоритет - утилизация мусора на побережье. Ликвидацией свалок и традиционными экологическими десантами дело не ограничится.

- Байкал привлекает туристов, и это прекрасно, - говорит губернатор. - Но, к сожалению, за сезон живописные поляны превращаются в помойки. И никакие предупреждения и угрозы штрафов не помогают. Такие меры в принципе неэффективны. А вот если поставить специальные контейнеры, вряд ли кто-то будет швырять банки и пакеты себе под ноги. Затем двинемся дальше. Будем обустраивать площадки для кемпинга, устанавливать биотуалеты, создавать необходимую инфраструктуру, чтобы туристы могли наслаждаться красотами природы, не нанося ей ущерба.

В этом году в центральной экологической зоне будет установлено 379 контейнеров для раздельного сбора мусора. Также запланированы масштабные лесопосадки на местах пожаров и вырубок, рекультивация земель, пострадавших от автоварваров, строительство дорог и обустройство экотроп.

Третий "кит" Года Байкала - поддержка экологических программ и проектов.

- У нас очень много активных общественников, - пояснил Игорь Кобзев. - Там море идей! Есть и замечательные просветительские программы, и экоигры, и издание учебников по байкаловедению. И мы будем все это реализовывать.