В Киеве опровергли выявление на Украине нового штамма коронавируса

Глава госпродпотребслужбы Украины Олег Рубан опроверг сообщение о том, что в стране появился новый штамм коронавируса. По словам Рубана, СМИ все напутали.

"Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности "новость" появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали", - цитирует Strana.ua.

Ранее сегодня издание Вести.UA со ссылкой на Рубана сообщило, что в западных регионах Украины зафиксирован "так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с COVID-19". По данным издания, вирус был якобы подтвержден и имел признаки британского штамма, а также "признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ".