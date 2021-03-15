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15.03.2021 18:54
Рубрика: Общество

Звонят, откройте школу

В Киргизии построят школы с обучением на русском языке
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
В Киргизии построят школы с обучением на русском языке, уроки там будут вести педагоги из России по российским образовательным стандартам. Об этом договорились российская и киргизская стороны во время официального визита в республику министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Для нас важно построить школы, в которых будут созданы все условия для обучения детей, при этом необходимо учитывать национальный компонент, историю республики. Наша совместная работа будет направлена на то, чтобы ребята в этих школах получали качественное образование. Мы направим своих лучших учителей, методистов", - пообещал Кравцов.

Фото: iStock
Лауреат Пушкинского конкурса разработал ПО для изучения русского языка

Отличная новость, если учесть, что к русскому языку в Киргизии особое отношение: у него статус официального языка республики. У "РГ" с киргизскими русистами, можно сказать, личные отношения: за 20 лет Международного Пушкинского конкурса 39 учителей из этой страны стали его лауреатами. К слову, аналогичный проект, предусматривающий строительство пяти школ в Таджикистане, уже вовсю реализуется. Сергей Кравцов также напомнил, что в Оше успешно преподают 29 российских учителей. Это продолжается гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом". Есть планы послать педагогов и в другие регионы республики. А на основе их опыта откроют кафедру в Педагогическом госуниверситете имени Герцена в Санкт-Петербурге для подготовки педагогов, которые поедут преподавать в том числе и в Киргизию. Такие же связи у России и с Узбекистаном. Туда отправлено уже три учительских десанта. И общее количество российских специалистов, которые теперь преподают русский язык в южной республике в рамках гуманитарного проекта "Класс!", составляет 100 человек. Среди них 12 практикующих специалистов, магистрантов и аспирантов педагогических вузов России из Благовещенска, Хабаровска, Томска, Иркутска, Майкопа, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Они, убеждены в Киргизии, помогут решить проблему нехватки педагогических кадров в некоторых районах республики, поделятся своим опытом с коллегами.

Для нас важно построить школы, но необходимо учитывать национальный компонент, историю республики

Во время визита министра просвещения России в Бишкеке также обсуждалась возможность перевода материалов портала "Российская электронная школа" на киргизский язык. В прошлом году к ее материалам обратились более 184 тысяч школьников и учителей из Киргизии. России же, по словам Сергея Кравцова, интересен опыт Киргизии в области преподавания в сельских школах.

Справка "РГ"

Гуманитарный проект продвижения русского языка и российского образования за рубежом, за которым стоят Минпросвещения России и образовательные ведомства стран-партнеров, работает теперь в пяти странах очно - в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Монголии и Сербии. Вьетнамских школьников российские педагоги учат удаленно.

Вакансии перед этим учебным годом были распределены следующим образом. В Монголии нужны преподаватели РКИ. В Сербии - математики, информатики, физики, химии, биологии. В Таджикистане - математики, физики, химии, биологии, географии, информатики. В Киргизии - учителя начальных классов, математики, физики. У Узбекистане - учителя русского и литературы.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения Русский язык на постсоветском пространстве

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