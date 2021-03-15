На мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей была принята дорожная карта по модернизации правовой системы КНР к 2025 году. В частности, она предполагает интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в судопроизводство в рамках инициативы по созданию так называемого "умного суда".

Интеллект будет анализировать огромные массивы информации и давать судье рекомендации с учетом всех обстоятельств дела. А в перспективе суд, возможно, станет выносить вердикты, принятые с помощью искусственного разума. Как сказано в отчете Верховного суда КНР, применение ИИ поможет контролировать судей, упростит судебные процедуры и повысит доверие к судопроизводству. В Китае изучают возможности применения ИИ в суде с 2014 года. За это время в сеть были загружены несколько сотен миллионов судебных дел, целиком или фрагментами, которые использовались для повышения квалификации искусственного интеллекта. А в декабре 2020 года в Китае прошел конкурс, на котором 16 правоведов соревновались с ИИ в анализе юридических контрактов - одной из самых сложных и утомительных разновидностей дел в судебной практике. В результате ИИ изучил пять документов за одну минуту и нашел в документах больше рискованных моментов, чем люди, которые потратили на эти же цели 30 минут. С апреля 2020 года в десяти судах Шанхая ИИ заменил живых помощников, взяв на себя расшифровку аудиозаписей судебных процессов, предоставление доказательств в цифровом виде, а также - поиск нужных страниц и ссылок в документах.