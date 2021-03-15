В Лаосе российские военные подготовили 30 саперов для местной армии

В понедельник, 15 марта в филиале Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в Лаосе вручили свидетельств профессиональных саперов военнослужащим Народной армии Лаоса, которые под руководством российских специалистов прошли полный курс обучения по этой специальности.

Их подготовка в течение двух месяцев велась по программе "Организация разведки и очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов". Лаосцы изучали средства поиска боеприпасов и защиты сапера, средства поражения, осваивали взрывное дело и международные стандарты противоминной деятельности.

В этом году взрывное дело изучали 30 военнослужащих Лаоса. Обучение проходили сержанты и офицеры, представляющие различные подразделения инженерных войск национальной армии, в том числе преподаватели местных учебных заведений: военной академии "Коммадам" и "Школы сержантов". Все лаосские военнослужащие успешно сдали итоговую аттестацию.

Подобные курсы подготовки саперов на территории Лаоса наши военные организовали в третий раз. Старт этой программе был дан в 2018 году. За это время были подготовлены 69 военнослужащих инженерных войск Лаоса. Занятия с ними проводили как в учебных классах, так и на полевых учебных площадках.

Выпускники филиала Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ научились применять российские средства поиска взрывоопасных предметов, ранее безвозмездно переданные нашими военными лаосским коллегам. Кроме того, местные саперы освоили идентификацию и различные способы уничтожения обнаруженных боеприпасов.

Напомним, что специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ несколько раз участвовали в гуманитарном разминированием в Лаосе. Последняя такая командировка завершилась ровно год назад. Тогда российские саперы помогли коллегам из отряда "U-58" очистить территорию от взрывоопасных предметов в провинции Сиенгхуанг. Штаб российского подразделения, куда вошли 34 военнослужащих, располагался близ населенного пункта Пхонсаван.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности российские и лаосские военные прочесали более 10 гектаров местности. Не просто обошли их с миноискателями, а извлекли из грунта и обезвредили на месте, либо на специализированных полигонах свыше 830 взрывоопасных предметов, лежащих на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров. Главным образом это были кассетные авиабомбы типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотные мины и артиллерийские снаряды, оставшиеся в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов.

Сложность операции заключалась не столько в масштабе инженерных работ, сколько в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходилось реагировать на каждый сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень опасности каждого такого предмета.

В опасной работе военным помогали современные инженерные средства. В частности, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, носимые искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и устройства для обнаружения неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М. Что же касается безопасности самих саперов, то в Лаос они работали в общевойсковых комплектах разминирования и защиты ОВР-2-02.