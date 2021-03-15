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Текст:   Сергей Бабкин 
13:08 15.03.2021

В Москве начали скупать недвижимость дороже миллиона долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрос на элитную недвижимость в Москве восстановился. Только в январе было продано 86 квартир и апартаментов дороже миллиона долларов, сообщает kp.ru.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Как свидетельствуют данные международного агентства недвижимости Savills, элитку начали покупать так же активно, как и до начала пандемии коронавируса. Более того, даже по сравнению с январем 2020 года в 2021-м количество сделок выросло на 8 процентов. Также увеличилась на 11 процентов средняя площадь купленной недвижимости. Соответственно, и средняя цена покупки стала выше на 22 процента.

По данным kp.ru, 45 процентов покупателей остановились на вариантах со стоимостью квадратного метра в пределах от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. "В этом сегменте в Москве обычно продается не более тысячи, а скорее 800-900 квартир и апартаментов в год. Поэтому 86 продаж за месяц - это отличный показатель, на уровне лучших лет, когда рынок был на подъеме, - прокомментировал член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.