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15.03.2021 17:03
Рубрика: Культура

В Москве открылась выставка, посвященная 800-летию Александра Невского

Текст: Елена Яковлева
От жития до почти забытой сегодня поэмы Константина Симонова "Ледовое побоище", от работы Дмитрия Лихачева до "похвального слова" харьковского студента, произнесенного в 1811 году - все это можно увидеть на открывшейся сегодня в Государственной публичной исторической библиотеке выставке, приуроченной к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

В холле первого этажа в историческом здании Исторической библиотеки представлены уникальные издания, собранные в фондах ГПИБ и посвященные Александру Невскому.

- Помимо научно-исследовательской литературы - а это в основном изучение его Жития и иконографии - особое внимание мы уделяем так называемым "народным изданиям", - рассказывает главный библиограф Исторической библиотеки Наталья Охотникова.

Почитание, или говоря современным языком, популярность Александра Невского начинается со времен Куликовской битвы. Еще будучи не канонизированным, он чтится во Владимирском, а потом и Московском княжествах, как покровитель-военачальник. Это почитание сопровождалось выходом огромного количества рассказов о нем в виде бесконечных брошюр. Издавалось как само - небольшого размера - житие, так и всевозможные жизнеописания и рассказы о нем и связанных с ним чудесах. Первое чудо, кстати, произошло на похоронах князя, когда, по преданию, мертвый князь взял из рук митрополита Владимирского Кирилла, своего соратника и единомышленника, духовную грамоту.

Среди множества дореволюционных изданий обращают на себя внимание студенческие "похвальные слова" - речи, произнесенные на торжественных мероприятиях или церковных службах в честь какого святого. На выставке, в частности, представлено издание 1811 года - пасхальная речь, произнесенная студентом Харьковского университета.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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После революции история почитания Александра Невского остановилась.

- Как государствообразующий святой он был отвержен большевистской властью, и первая статья о нем в советской исторической науке появилась только в 1937 году, - рассказывает Наталья Охотникова.

А в 1938 году вышел знаменитый и имевший оглушительный успех фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", которому на выставке также посвящен целый раздел. Несмотря на подписанный в 1939 году с Германией пакт о ненападении, вроде бы ослабивший остроту вопроса противостояния с Западом, фильм остался на экранах, а в 1941 году Эйзенштейн, Павленко и Абрикосов и вовсе получили за него Сталинскую премию первой степени.

- Конечно, он был снят как фильм-предупреждение, - считает Наталья Охотникова. - И знаменитая фраза "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет" именно так и воспринималась.

В тяжелые военные годы Александр Невский вернулся в отечественный пантеон во всей своей силе и славе. Как пример удачного противостояния Западу, мудрого государственного правления и личного мужества.

- Потому что князь не то, чтобы стоял на холме и руководил, но лично принимал участие в сражениях, и в Невской битве, и в Ледовом побоище, - рассказывает Наталья Охотникова. - В Житии его, например, описано, как он мечом кому-то раскроил лоб.

С 1941 года по всей стране начинают выходить маленькие книги о нем в формате книжки-малышки, которые можно было положить в карман ( "Даже не покетбук современный, а еще меньше"). Выходят они по всей стране от Москвы до Хабаровска: в Ташкенте, в Башкирии, в Таджикистане. Причем это не одно и то же издание, а книги, написанные разными местными авторами, они также представлены теперь на выставке.

Восстановленный орден Александра Невского, когда-то учрежденный Екатериной II "За труд и Отечество", во время Великой Отечественной войны стал боевой наградой, и вручался как военный орден командирам боевых соединений.

Вернувшись в отечественную историю, князь Александр Невский вернулся в историческую науку. В 1942 году вышла большая статья о нем известного историка Сергея Бахрушина "Александр Невский и борьба русского народа с немецкой агрессией в XIII веке". И дальше началось серьезное и планомерное научное историческое и филологическое изучение его фигуры, появились прекрасные специалисты "по Невскому". На выставке представлена, например, работа Дмитрия Сергеевича Лихачева о Житии Александра Невского, а также интересные работы современных историков Юрия Кривошеева и Романа Соколова. Вклад русской эмиграции в не останавливающийся там интерес к фигуре великого князя представлен переизданием работы известного историка Николая Клепинина "Святой благоверный князь Александр Невский".

На выставке можно увидеть и знаменитую, вышедшую в 1938 году, поэму Константина Симонова "Ледовое побоище".

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