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15.03.2021 16:31
Рубрика: Власть

В Москве вручили премии в области судебной экспертизы

Текст: Наталья Козлова
В Москве впервые прошло вручение профессиональных премий в области судебной экспертизы. Инициатором создания премии стала Судебно-экспертная палата Российской Федерации. Премия "Золотая истина" учреждена СЭП РФ в честь двадцатилетия создания судебной экспертизы как отрасли.
Фото: Судебно-экспертная палата Российской Федерации/facebook.com Фото: Судебно-экспертная палата Российской Федерации/facebook.com
Фото: Судебно-экспертная палата Российской Федерации/facebook.com

Напомним, в 2001 году вступил в силу закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", в котором определены основные принципы судебно-экспертной деятельности.

Фото: Андрей Шапран / ТАСС
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- Судебная экспертиза - важный элемент независимого правосудия, - сказал президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.- За двадцать лет негосударственные экспертные организации значительно приумножили свой профессиональный потенциал. Поэтому СЭП РФ считает необходимым отметить лидеров отрасли наградами.

На процедуру награждения собрались представители более ста компаний из всех регионов России - от Архангельска до Краснодара.

Премия была вручена в двадцати двух номинациях. Ее лауреатами стали экспертные организации, демонстрирующие высокий профессионализм в своих сферах, обладатели уникальных методик и разработчики инновационных подходов.

Фото: Судебно-экспертная палата Российской Федерации/facebook.com
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