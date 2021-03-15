В Москве вручили премии в области судебной экспертизы

В Москве впервые прошло вручение профессиональных премий в области судебной экспертизы. Инициатором создания премии стала Судебно-экспертная палата Российской Федерации. Премия "Золотая истина" учреждена СЭП РФ в честь двадцатилетия создания судебной экспертизы как отрасли.

Напомним, в 2001 году вступил в силу закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", в котором определены основные принципы судебно-экспертной деятельности.

- Судебная экспертиза - важный элемент независимого правосудия, - сказал президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.- За двадцать лет негосударственные экспертные организации значительно приумножили свой профессиональный потенциал. Поэтому СЭП РФ считает необходимым отметить лидеров отрасли наградами.

На процедуру награждения собрались представители более ста компаний из всех регионов России - от Архангельска до Краснодара.

Премия была вручена в двадцати двух номинациях. Ее лауреатами стали экспертные организации, демонстрирующие высокий профессионализм в своих сферах, обладатели уникальных методик и разработчики инновационных подходов.