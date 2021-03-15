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15.03.2021 23:55
Рубрика: Русское оружие

Защитят конвой

В России и Беларуси стартовали учения танкистов и десантников
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Сразу несколько совместных военных учений стартовали в различных регионах России и Беларуси. На маневрах танкисты и десантники будут вести боевое слаживание и оттачивать мастерство в совместных оборонительных и наступательных действиях, а также отработают проведение миротворческих операций.

Учения танкистов начались в Нижегородской области на полигоне Мулино. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в ротных тактических тренировках принимают участие военнослужащие бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа и белорусские военнослужащие.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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На маневрах отрабатываются действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.

"Завершающим этапом учений станет отработка действий танковых и мотострелковых подразделений при штурме населенного пункта. Военнослужащие повысят навыки блокирования населенного пункта, ведения боя в городе и штурма зданий", - сказали в пресс-службе. В маневрах участвуют около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц бронетехники.

Как сообщили в Минобороны Беларуси, в учениях принимают участие мотострелковая и танковая роты механизированных бригад вооруженных сил республики.

Кроме того, в Ульяновской области, на полигоне Поливно, сегодня началась активная фаза учений российских "голубых беретов" и белорусских Сил специальных операций.

Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
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Как сообщили в Минобороны России, в тренировках задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения.

От белорусов в маневрах участвуют военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций.

Кроме того, на полигоне будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых Ми-8АМТШ. Основной акцент этих учений сделан на совместных миротворческих операциях. Десантники сначала отработают выход в район проведения операции. Затем начнут тренировки по несению службы на КПП и наблюдательных постах, совместному сопровождению гуманитарных конвоев. Также отработают действия по отражению нападений диверсионно-террористических групп.

В Минобороны России рассказали, что параллельно, с 15 по 27 марта, на полигоне Осиповичский в Беларуси пройдут совместные белорусско-российские тактические учения ВДВ. На маневрах десантники отработают совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

Россия отправила на эти учения около 90 "голубых беретов".

От Беларуси в них принимают участие более 400 десантников и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Русское оружие Вооружение России

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