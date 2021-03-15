В России ликвидируют дефицит саженцев плодовых и ягодных растений

По экспертной оценке, ежегодная потребность хозяйств населения ‎в саженцах плодовых и ягодных культур составляет 12,5 млн штук, рассады земляники - 90 млн штук, говорится в пояснительной записке к проекту. И если саженцев косточковых плодовых и ягодных культур российских больше, чем импортных, то саженцы семечковых культур в основном завозятся из-за рубежа - Новой Зеландии, США, Канады, Франции, Польши.

В 2019 году площадь плодовых питомников в России составила 2,5 тыс. га, производство посадочного материала (без земляники) достигло 26,6 млн штук. Импортировано в страну 18,7 млн штук саженцев плодовых и ягодных культур (без винограда). На июнь 2019 года заложено более 5,6 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений, включая питомники. Но получить посадочный материал для закладки промышленных садов будет возможно только через 3 - 4 года.

"Для выполнения задачи по импортозамещению и обеспечению потребности населения отечественными плодами и ягодами необходимо наладить устойчивое производство посадочного материала высших категорий качества. Строительство в научных центрах фитотронов ‎и организация базовых питомников (общей площадью не менее 500 га) ‎с современным защищенным грунтом позволит довести ежегодный устойчивый выпуск посадочного материала плодовых и ягодных культур перспективных отечественных сортов до объема - 23 - 24 млн штук в год", - утверждают авторы проекта.

Новая подпрограмма, в частности, предполагает получение новых конкурентоспособных сортов и гибридов плодовых ‎и ягодных культур. Планируется разработать и внедрить эффективные технологии, применение которых позволит повысить пищевую ценность и сохранность плодов и ягод.

Также предусмотрено увеличение производства биологических препаратов для защиты ‎от вредителей и болезней плодовых и ягодных культур, создание новых биологических стимуляторов роста растений. Кроме того, планируется развитие технологий ‎в питомниководстве "на основе освобождения от вредоносной вирусной инфекции и ускоренного тиражирования посадочного материала перспективных сортов и подвоев высших категорий качества". По этому направлению комплексные научно-технические проекты ‎к 2025 году выйдут на уровень крупных пилотных питомников ‎(с производством саженцев в сотни тысяч штук).

Подпрограмма потребует дополнительных средств из федерального бюджета - они нужны на проведение фундаментальных и поисковых исследований, подготовку кадров и реализацию самой программы. Но основные расходы на научно-исследовательские работы Минобрнауки планирует изыскать, перераспределив средства госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".