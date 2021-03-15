В России начались учения танкистов ЗВО и Республики Беларусь

В России на полигоне Мулино стартовали тактические учения танковой бригады Краснознаменной армии Западного военного округа и военнослужащих Республики Беларусь. Бойцы двух стран отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЗВО.

В министерстве обороны Республики Беларусь добавили, что на первом этапе ротных учений, который пройдут с 16 по 18 марта, бойцы совершат марш в заданный район, будут вести бой в условиях сложной радиоэлектронной обстановки и возможности применения противником боевых беспилотных летательных аппаратов. В ротном учении задействованы около 300 бойцов и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники ЗВО и Республики Беларусь.

Во втором этапе - уже батальонных учений с 22 марта по 2 апреля - военнослужащим предстоит решать задачи в районе, где действуют незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника. Кроме того, они должны поддержать контратаку с подошедшими резервами.

Военные двух стран отмечают, что совместные учения позволят принять единые взгляды на методику их подготовки, определить наиболее эффективные методы действия командиров и подразделений.