Под Нижним Новгородом пройдут учения танкистов России и Беларуси

Более 70 танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А примут участие в совместных российско-белорусских учениях на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Танкисты и мотострелки отработают совместные действия в наступлении и обороне.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, активная фаза учений начнется 15 марта. "Особое внимание на учении будет уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе ударными. Мотострелковые подразделения будут действовать совместно со снайперскими парами" - говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что в марте совместные тренировки российских и белорусских военных пройдут на полигоне Поливно в Ульяновской области. Там совместным опытом боевого взаимодействия делятся подразделения ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии.

Аналогичные маневры десантников будут проходить 15-27 марта на полигоне Осиповичский под Минском.

Около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВДВ России уже прибыли в Беларусь. Парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий и преодолению водной преграды.