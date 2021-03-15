В России создадут банк данных экстремистских материалов

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о создании банка данных экстремистских материалов.

Поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности предусматривают создание государственной информационной системы для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организации профилактических мероприятий.

Оператором системы предлагается установить Министерство юстиции, которое будет утверждать порядок ведения и использования банка данных.