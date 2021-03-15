В Совфеде создана группа по мониторингу попыток вмешательства в думские выборы

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству Олег Мельниченко возглавил рабочую группу по мониторингу попыток вмешательства в выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Решение о ее создании было принято на заседании временной комиссии СФ по защите госсуверенитета.

"Мы должны внимательно изучать те реальные вызовы и те попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые существует, - отметил глава комиссии Андрей Климов. - Мы это делали в прошлый раз раз и на президентских выборах, это традиционная практика".

Сенаторы намерены уделить особое внимание регионам, поэтому главой рабочей группы стал председатель профильного комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Тема вмешательства как никогда актуальна, - считает он. - Никто, собственно, уже и не скрывает, мы прекрасно видим и слышим в СМИ, в том числе - зарубежных, что выборы в Госдуму надо использовать как механизм давления (на Россию)".

Сенатор ожидает попыток повлиять на настроения россиян извне в разных формах. Это распространение фейковой информации о выборах, сомнений в их легитимности и достоверности результатов, а также провоцирование уличных выступлений. "Тем более что мы уже видели, как они пытались делать это в январе-феврале этого года", - подчеркнул он. Кроме того, парламентарии будут внимательно следить за возможным распространением подобных настроений в подростковой среде.

Рабочая группа обобщит свои наблюдения в сентябре, по окончании думской кампании. "В случае выявления каких-либо прорех в нашем законодательстве, которые каким-то образом будут мешать противодействию попыткам вмешательства в наш госсуверенитет, (надо действовать) оперативно, вплоть до законодательных инициатив, направленных на урегулирование каких-то скрытых недочетов в нашем законодательстве", - заявил Олег Мельниченко.