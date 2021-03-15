В США три человека погибли при наезда машины на пешеходов

В американском Сан-Диего (Калифорния) легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов. В результате три человека погибли и еще несколько получили различные травмы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC

Водитель задержан. По данным полиции, им оказался 71-летний мужчина, находившийся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения. Об умышленном преступлении или террористической направленности речь не идет. Совершив наезд, виновник не пытался бежать с места аварии, а стал оказывать помощь пострадавшим.

Сейчас все выжившие участники ДТП госпитализированы. Двое из них - в тяжелом состоянии.