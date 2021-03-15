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15.03.2021 19:20
Рубрика: Власть

Право на вакцину

Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин провели переговоры с главой ПАСЕ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс приехал с визитом в Москву. Вчера он встретился со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным - обсуждали перспективы отношений Евросоюза и России, наблюдение за выборами, пандемию и продвижение наших вакцин в Европе.

Визит главы ассамблеи проходит в юбилейный год - 25-летия вступления России в Совет Европы. Валентина Матвиенко на встрече c Дамсом напомнила, что за это время РФ присоединилась почти к 70 конвенциям и другим нормативным правовым документам этой структуры, сделав параллельно с этим многое для совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики. К сожалению, не все в отношениях складывается гладко, однако наша страна готова вести честный и открытый диалог с Советом Европы, подчеркнула Матвиенко. И с этого пути, по ее словам, наша страна не свернет, несмотря на попытки использовать организацию как инструмент в противостоянии с Россией. Спикер выразила надежду, что визит Дамса в Москву станет еще одним шагом к выстраиванию содержательных и взаимоуважительных отношений между Россией и ЕС.

Договорились строить отношения на принципах доверия и отсутствия двойных стандартов
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости

Встреча с Вячеславом Володиным в здании на Охотном Ряду продолжалась около полутора часов. О результатах российский спикер рассказал журналистам, а также написал в своем новом канале в Telegram. "Договорились строить отношения на принципах доверия, уважения к выбору граждан каждой страны и отсутствия двойных стандартов", - сообщил спикер ГД. В ходе встречи он предложил председателю ПАСЕ направить наблюдателей на выборы депутатов Госдумы. "Коллега это предложение принял", - уточнил Володин. Ключевой темой стала борьба с пандемией коронавируса. Володин предложил обсудить продвижение российских вакцин в Европе. По его словам, этому пытаются противодействовать. "Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию, - напомнил Володин. - И она должна быть у вас не раньше июня". "Кто виноват? - поинтересовался он. - Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права граждан?" В связи с этим он и предложил в рамках ПАСЕ обсудить вопрос, связанный с продвижением российских вакцин. А позже спикер уточнил, что в ходе встречи было принято решение провести заседание комиссии ассамблеи, посвященное борьбе с пандемией. Не исключено, что оно состоится в ближайшие месяцы в России. Разговор, начатый в стенах Госдумы, собеседники договорились продолжить в ходе посещения Еврейского музея и Центра толерантности, который находится в Москве.

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