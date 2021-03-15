Великий пост: как провести его правильно и не сорваться

У православных начался Великий пост. "РГ" отвечает на основные вопросы про главный пост года.

1. Когда начинается, когда закончится Великий пост?

Великий, то есть самый большой и основной пост года начинается 15 марта, длится семь недель и заканчивается накануне Пасхи, 1 мая.

2. Зачем соблюдать Великий пост? Какова цель?

Мы соблюдаем Великий пост, постимся не для того, чтобы похудеть. И не для того, чтобы оповещать об этом всех, гордясь собой. Не для того, чтобы проверить свою силу воли, попробовать уподобиться монахам в аскетических упражнениях, достигнуть "нового уровня духовной жизни". И уж, конечно, не для того, чтобы "подкупить" Бога. Бог не верховный диетолог, и ему совсем не важно, съели ли мы за эти семь недель кусок колбасы, или нет.

Пост - не диета, когда человек следит за тем, чем питается, для того чтобы привести свое тело в соответствующую форму. Больше того, пост - это не аскетические упражнения, развивающие нашу внимательность к тому, что происходит в нас, тренирующие нашу силу воли: сумею ли я подчинить желания своего тела самому себе, или они по-прежнему будут главенствовать во мне, определять, чем и как я живу? Кто хозяин во мне самом: разнообразные хотения моей плоти, или мой ум и дух? Да, восстановление правильной иерархии, когда не наше "хочу, и все тут" влачит нас за собой, а наше сознание, ум и дух определяют, как мы живем, - это важно. Но и такое самовоспитание- еще не пост, а всего лишь техника по самосовершенствованию.

Пост становится постом тогда, когда все наши усилия, все наши подвиги - большие и малые - подчинены одной цели. Какой? Ради чего все это делается? Ради усовершенствования моего тела? Развития моей воли? Обогащения моего ума? Укрепления моего духа? Нет. Ничто из того, что имеет принадлежность ко мне, что описывается определениями "мой, моя, мое", не может стать целью поста. Мы принимаем пост не ради себя! Мы принимаем пост ради Христа. Не ради такого дорогого нам, но тем не менее тленного нашего тела. Не ради укрепления нашей сегодня такой решительной, но все же легко пасующей перед трудностями воли. Не ради нашего переменчивого ума. Или нашего так часто мятущегося духа. Нет, все подвиги поста не ради нас самих, они ради Христа. Он - наша цель.

Когда-то, две тысячи лет назад, Иисус Христос, безгрешный и по своей божественной природе бессмертный, добровольно и из любви к нам, людям, проделал путь нам навстречу. Пройдя дорогу на Голгофу, пройдя Крестные Страдания, Распятие, Смерть. Сегодня наша очередь принести нашу жертву Ему, начать наш путь навстречу Христу.

3. С чего начать? Без чего не обойтись?

Великий пост - это долгий путь, и это непросто. Даже если мы отказываемся от малого - только какого-то продукта питания из привычного нам рациона, или от развлечений, ограничивая себя не до степени, вот, все, дальше уже невозможность жить, дальше смерть, а лишь доходя до границы, за которой мы начинаем чувствовать дискомфорт, ощущать неудобства. Будем честны, нам и такие жертвы даются с трудом. И они могут оказаться не по силам.

Поэтому пост невозможен без действенной помощи Благодати Христовой - без молитв, без участия в Таинствах Исповеди и Причастия, без укрепляющей силы Елеопомазания, без дел милосердия, которые превращают нас в соработников Богу.

То есть пост - этот подвиг любви, мы не можем совершить только своими силами. А значит, начинать надо с прихода в храм и разговора со священником: "Батюшка, на какие ограничения благословите?"- в еде, в супружеских отношениях, в молитве: у каждого своя мера, и брать надо по силам.

4. В чем механизм поста? Почему, говоря про пост, ограничениям в пище уделяется столько внимания? Почему вспоминают про ограничения в супружеских отношениях?

При любом телесном воздержании наше тело - "завеса нашей плоти", отделяющая нас от невидимого мира, утоньшается, мы становимся более восприимчивыми к духовному миру. То есть воздержание - пищевое ли, телесное, только средство. И оно может стать вредным и даже опасным, если существует само по себе. Если сердце не очищается исповедью, не обращено к Господу постоянной молитвой, не участвует в Таинстве Причащения, не погружено в молитвенный настрой церковных богослужений, не готово отзывчиво откликаться на добрые дела, то, при соприкосновении с этим невидимым миром, оно оказывается незащищенным перед темными силами.

"Если тело будет истончено постом, а душа не возделывается молитвой, чтением, смиренномудрием, тогда пост порождает многочисленные плевелы - душевные страсти высокоумия, тщеславия, презрения", - писал святитель Игнатий Брянчанинов.

5.Почему ограничения в пище могут стать злом? Когда?

Есть пост телесный, есть пост и душевный. "Телесный пост - когда чрево постится от пищи и питья. Душевный пост - когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов… Полезен нам пост телесный, так как служит к умерщвлению наших страстей. Но пост душевный нужен непременно, потому что и телесный пост без него ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие постятся от пищи и питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов - и какая им от того польза? Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопамятства и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают - и какая им от того польза? Некоторые часто не касаются руками пищи, но простирают их на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра - и какая им от того польза? Истинный и прямой пост - воздержание от всякого зла.

Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, так наложи на злые мысли свои и прихоти. Да постится ум твой от суетных помышлений. Да постится память от злопамятства. Да постится воля твоя от злого хотения. Да постятся очи твои от худого видения: "отврати очи твои, чтобы не видеть суеты". Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических. Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия, и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело.

"Уклонись от зла и сотвори добро". Вот христианский пост, которого Бог от нас требует. Покайся, и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься" (святитель Тихон Задонский).

6. В чем опора Великого поста? Как не сорваться?

Молиться в пост надо особенно усердно, стараясь не пропускать утреннего и вечернего правила. Священники советуют расширить ежедневный круг молитв за счет псалмов, домашнего разбора текстов богослужения на русском языке - чтобы лучше понимать, что происходит в храме, изучения великопостной молитвы святого Ефрема Сирина.

Для того чтобы настроить свое сердце на покаяние, нужно обязательно посетить хотя бы одну вечернюю службу, на которой читается Великий покаянный канон Андрея Критского (он совершается с понедельника по четверг 1-й недели Великого поста и в среду на 5-й). Если вы в течение года причащались редко, то в Великий пост обяжите себя принимать Таинство Причастия еженедельно: в пост обостряется духовная брань - невидимая борьба с нападками бесов, стремящихся помешать нашим усилиям и подвигам, и без благодатной помощи Таинства нам с этим не справиться. Поклонитесь Кресту Господню в Крестопоклонную неделю - 4-ю неделю Великого поста, посетите храм в пятницу 5-й, когда на вечерней службе читается Акафист Божией Матери. Найдите время помолиться за Литургией Преждеосвященных Даров (в пост она совершается по средам и пятницам). Особое внимание - богослужениям Страстной недели. Это и проложит вам путь к Встрече, станет основой и опорой поста.

7. И все же, что мы в Великий пост не едим?

Высшая планка ограничения - монастырский устав, когда большую часть недели рекомендуется еда даже и без растительного масла. Чтобы не вводить никого в соблазн, даже не буду этот устав расписывать. Так поститься не следует, потому что неизбежно сорветесь и надорветесь. Пост должен быть разумным. Граница самоограничения в пище задается с учетом пола, возраста, состояние здоровья, физических и умственных нагрузок.

Миряне, то есть не монахи и не священники, определяют строгость поста, советуясь с духовником, священником в храме, опираясь на здравый смысл. То есть мера поста конкретна для каждого человека, в зависимости от физического здоровья, возраста, пола, нагрузок, лежащих на верующем. Самый распространенный вариант пищевого ограничения для мирян - отказ от мясной и молочной пищи, от алкоголя. Порой наша зацикленность на пищевой стороне поста может принимать нелепые формы - когда мы только и делаем, что прикидываем, было ли в съеденной булочке яйцо и сливочное масло. Или когда постная по составу пища при этом такая изысканная, лакомая и соблазнительная, что говорить о посте - явно лукавить. Минимальное внимание этой стороне жизни своего тела, как считают священники, самый правильный путь.

Касается пост и интимных отношений, в эти дни недопустима разнузданность и уместна сдержанность. Хотя в таком деликатном вопросе, как исполнение супружеских обязанностей, священники призывают руководствоваться принципами любви и уважения к чувствам и потребностям своей второй половины.

Есть один, главный критерий того, правильно ли проходит твой пост. "Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви" (преподобный Иоанн Кассиан Римлянин). То есть, постясь, надо себя проверять: сохранилась ли в тебе любовь к людям, даже если они, как назло, только и делают, что едят всякие вкусности прямо у тебя на глазах!