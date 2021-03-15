Вице-спикер Рады: На Украине может быть введен жесткий карантин

Вакцинация от коронавируса на Украине неспособна остановить третью волну пандемии. Такое мнение выразила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

По ее словам, которые приводит ТАСС, Украина занимает одно из первых мест в Европе по распространению коронавируса. "Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии", - отметила Кондратюк, добавив, что прививочная кампания идет слишком медленно, но никто не понес за это ответственности. По мнению вице-спикера Рады, "третья волна пандемии может оказаться более разрушительной, чем предыдущая", в связи с этим в стране в ближайшее время может быть введен жесткий карантин.

Как ранее отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в стране уже началась третья волна пандемии. "Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определенных областях", - заявил он. "Красной зоной" объявляются регионы, где уровень госпитализаций превышает 60 процентов, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду - 65 процентов или динамика госпитализаций за семь дней превышает 50 процентов. "Если мы говорим о всей стране, если более 13 областей перейдут в "красную зону" и все критерии будут расти по всей стране, придется вводить новый жесткий локдаун", - заявил Степанов.

Пока максимальный уровень эпидемической опасности объявлен в четырех областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой.