Владимир Путин отметил активное развитие "Сириуса"

Новости

В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 20:30
Путин наградил Орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 20:24
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 20:21
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 20:15
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 19:54
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 19:24
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 19:24
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
В Волгограде провели операции на сердце при сверхнизких температурах 18:52
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
В Совфеде создана группа по мониторингу попыток вмешательства в думские выборы 17:55
В Татарстане мужчина на снегоходе сбил девочку 17:45
WADA одобрила российскую раскраску болида "Хааса" 17:43
В Новосибирске в массовом ДТП на мосту погиб водитель Lexus 17:31
The Washington Post увидела угрозу США в планах РФ построить лунную станцию 17:28
Футболист Обухов прокомментировал обвинения в употреблении допинга 17:26
В Петербурге создали невидимый знак для защиты вещей от подделок 17:12
Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня 17:08
Московский судья получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку 17:08
Хуснуллин: "Единый заказчик" ускорит затянувшиеся стройки 17:05
В январе "Россети Юг" на 70% снизили объем хищений электроэнергии 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 19:04
Рубрика: Власть

Показать классы

Владимир Путин отметил активное развитие "Сириуса"
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Образовательный центр "Сириус" расширяет учебную деятельность и прирастает новыми кластерами. Уже в этом году университет открывает магистерские и аспирантские программы по трем направлениям, а через два года заработает концертный зал. Президент России Владимир Путин обсудил планы развития центра с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой.
Елена Шмелева рассказала Владимиру Путину, что генплан развития "Сириуса" должен быть готов к сентябрю. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента/ТАСС Елена Шмелева рассказала Владимиру Путину, что генплан развития "Сириуса" должен быть готов к сентябрю. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента/ТАСС
Елена Шмелева рассказала Владимиру Путину, что генплан развития "Сириуса" должен быть готов к сентябрю. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента/ТАСС

"Сириус" у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя, - оценил глава государства. - Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей".

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
"Сириус" открывает IT-колледж для выпускников школ со всей России

"Сейчас уже высшие учебные заведения формируются, впереди еще технопарк, насколько я понимаю, интернат для талантливых ребят из регионов, для тех, кому трудно приезжать на регулярной основе в "Сириус" и которые нужны нам в будущем. И сейчас еще и административная новая единица появилась тоже с таким же, одноименным названием "Сириус", - отметил Владимир Путин и поинтересовался, как это все будет вписываться в общие планы развития.

По словам Елены Шмелевой, через два года в "Сириусе" откроется концертный зал с двумя сценами - на 1200 и 300 мест, будет еще литературная гостиная и художественная галерея. "Федеральная территория открывается концертным залом и вообще кластером искусства. Наверное, это очень примечательно", - считает она.

- Театр когда будет готов? - спросил президент.

"Четвертый квартал 2022 года", - ответила глава фонда. По ее словам, строительство здания идет полным ходом, завершается возведение шестого этажа. Елена Шмелева также попросила Владимира Путина поддержать экспертный совет культурного кластера, в состав которого войдут учредители фонда - художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, виолончелист Сергей Ролдугин, балерина Светлана Захарова, а также выпускники "Сириуса".

- Здорово. Очень хорошо, - оценил Владимир Путин.

Кроме того, в образовательном центре есть планы по развитию спортивного кластера на базе олимпийской инфраструктуры, ведущие российские тренеры разрабатывают программы для массового и любительского спорта, рассказала Шмелева. По поручению президента руководство "Сириуса" совместно с отечественными медицинскими организациями и экспертами проработало модель университетского медицинского кластера. Большинство этих проектов будет развиваться по модели государственно-частного партнерства.

На федеральной территории "Сириус" за счет развития университета и инновационного центра будет проживать около 40 тысяч человек

Отвечая на вопрос президента о развитии университета в "Сириусе", Елена Шмелева рассказала, что с 2021 года там открываются магистерские программы и программы аспирантуры по трем направлениям, уже работает международный математический центр. "Мы подготовили с коллегами большую повестку в план (Года) науки и технологий, который в этом году стартует", - подчеркнула она.

Университетский кампус расположится напротив медиацентра, который, кстати, и сам выполняет образовательные функции - там сейчас развивается центр наук о жизни, почти девять тысяч квадратных метров будет занято под лаборатории этого центра. Кампус рассчитан на шесть тысяч студентов и на тысячу педагогов, это будет малоэтажное строительство с новыми технологиями. "Семь тысяч человек - это прилично", - заметил Путин.

Елена Шмелева также сообщила о начале общественного обсуждения генерального плана развития федеральной территории "Сириус". Завершить эту работу планируется к сентябрю текущего года. Уже сейчас силами правительства Краснодарского края сдается еще одна школа на 1100 мест, в планах - вторая, вдвое больше - на 2,5 тысячи мест. Таким образом, в каждом сегменте федеральной территории будут созданы в шаговой доступности школы и детские сады. "В целом на федеральной территории, мы рассчитываем, за счет развития университета и инновационного центра будет порядка 40 тысяч проживать, по сегодняшним планам", - рассказала Шмелева.

Напомним, в прошлом году, после внесения в Конституцию РФ нормы о федеральных территориях, первая из них была образована в "Сириусе". В течение пятилетнего переходного периода там будут сформированы органы власти и другая инфраструктура.

Власть Работа власти Регионы Президент

Главное сегодня

Путин возглавил совет по науке и образованию
Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты