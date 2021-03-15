Владимир Путин отметил активное развитие "Сириуса"

Образовательный центр "Сириус" расширяет учебную деятельность и прирастает новыми кластерами. Уже в этом году университет открывает магистерские и аспирантские программы по трем направлениям, а через два года заработает концертный зал. Президент России Владимир Путин обсудил планы развития центра с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой.

"Сириус" у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя, - оценил глава государства. - Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей".

"Сейчас уже высшие учебные заведения формируются, впереди еще технопарк, насколько я понимаю, интернат для талантливых ребят из регионов, для тех, кому трудно приезжать на регулярной основе в "Сириус" и которые нужны нам в будущем. И сейчас еще и административная новая единица появилась тоже с таким же, одноименным названием "Сириус", - отметил Владимир Путин и поинтересовался, как это все будет вписываться в общие планы развития.

По словам Елены Шмелевой, через два года в "Сириусе" откроется концертный зал с двумя сценами - на 1200 и 300 мест, будет еще литературная гостиная и художественная галерея. "Федеральная территория открывается концертным залом и вообще кластером искусства. Наверное, это очень примечательно", - считает она.

- Театр когда будет готов? - спросил президент.

"Четвертый квартал 2022 года", - ответила глава фонда. По ее словам, строительство здания идет полным ходом, завершается возведение шестого этажа. Елена Шмелева также попросила Владимира Путина поддержать экспертный совет культурного кластера, в состав которого войдут учредители фонда - художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, виолончелист Сергей Ролдугин, балерина Светлана Захарова, а также выпускники "Сириуса".

- Здорово. Очень хорошо, - оценил Владимир Путин.

Кроме того, в образовательном центре есть планы по развитию спортивного кластера на базе олимпийской инфраструктуры, ведущие российские тренеры разрабатывают программы для массового и любительского спорта, рассказала Шмелева. По поручению президента руководство "Сириуса" совместно с отечественными медицинскими организациями и экспертами проработало модель университетского медицинского кластера. Большинство этих проектов будет развиваться по модели государственно-частного партнерства.

На федеральной территории "Сириус" за счет развития университета и инновационного центра будет проживать около 40 тысяч человек

Отвечая на вопрос президента о развитии университета в "Сириусе", Елена Шмелева рассказала, что с 2021 года там открываются магистерские программы и программы аспирантуры по трем направлениям, уже работает международный математический центр. "Мы подготовили с коллегами большую повестку в план (Года) науки и технологий, который в этом году стартует", - подчеркнула она.

Университетский кампус расположится напротив медиацентра, который, кстати, и сам выполняет образовательные функции - там сейчас развивается центр наук о жизни, почти девять тысяч квадратных метров будет занято под лаборатории этого центра. Кампус рассчитан на шесть тысяч студентов и на тысячу педагогов, это будет малоэтажное строительство с новыми технологиями. "Семь тысяч человек - это прилично", - заметил Путин.

Елена Шмелева также сообщила о начале общественного обсуждения генерального плана развития федеральной территории "Сириус". Завершить эту работу планируется к сентябрю текущего года. Уже сейчас силами правительства Краснодарского края сдается еще одна школа на 1100 мест, в планах - вторая, вдвое больше - на 2,5 тысячи мест. Таким образом, в каждом сегменте федеральной территории будут созданы в шаговой доступности школы и детские сады. "В целом на федеральной территории, мы рассчитываем, за счет развития университета и инновационного центра будет порядка 40 тысяч проживать, по сегодняшним планам", - рассказала Шмелева.

Напомним, в прошлом году, после внесения в Конституцию РФ нормы о федеральных территориях, первая из них была образована в "Сириусе". В течение пятилетнего переходного периода там будут сформированы органы власти и другая инфраструктура.