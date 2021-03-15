В Тулузе прошли первые во Франции военные учения в околоземном пространстве. Ради такого случая президент Эмманюэль Макрон побывал в штаб-квартире Космического командования, которое пока базируется на площадях Центра космических исследований.

В ходе учений, получивших кодовое обозначение AsterX, а так, напомним, был назван первый французский спутник земли, запущенный в 1965 году, отрабатывались действия в условиях гипотетической кризисной ситуации. По легенде некая вражеская держава, обладающая серьезным потенциалом, вошла в конфликт со страной-союзницей Франции. Столкновение происходило в космосе на протяжении нескольких дней, а перед 60 французскими офицерами была поставлена задача не только отслеживать ход событий, но и всячески противостоять противнику. Понятно, что подробности AsterX разглашению не подлежат. Правда, стало известно, что в ходе учений были задействованы порядка двух десятков диспозиций и ситуативных вариантов. Как заявил по завершению учений глава Космического командования генерал Мишель Фридлинг, "они стали настоящим стресс-тестом для вооруженных сил Франции". Немаловажная деталь: во французских учениях приняли участие союзники по НАТО из Космических сил США и Германского центра авиации и космонавтики.

Решение о более активном с военной точки зрения освоении космоса Эмманюэль Макрон принял в 2019 году, когда было сформировано Космическое командование, а также определена стратегия, целью которой, что следует из опубликованного документа на эту тему, было названо "обеспечение аэрокосмической безопасности страны". Причем речь идет о защите как собственных спутников, так и тех, что принадлежат дружественным государствам. В перспективе, как заявляют в местном Министерстве обороны, Франция намеревается фигурировать в числе наиболее продвинутых в этом плане держав. Для этого в военном бюджете страны на ближайшие годы зарезервировано около пяти миллиардов евро, из которых большая часть будет потрачена на обновление военных спутниковых группировок. Более того, в планы минобороны входит разработка противоспутникового лазерного оружия. Предполагается также, что к 2025 году штаты командования расширят до 500 человек.