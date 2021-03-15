Военные представительства Минобороны РФ открылись в Судане и ЦАР

Заграничные представительства Минобороны России в прошлом году были открыты в Судане и Центральноафриканской республике, сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

По его словам, загранпредставительства или так называемые аппараты старших групп российских военных специалистов являются важным направлением работы ГУМВС и действуют в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки. "В прошлом году для наращивания военного и военно-технического сотрудничества нами открыты представительства Минобороны России в Центральноафриканской Республике и Республике Судан", - сказал Кшимовский в интервью "Красной звезде".

По его словам, в рамках полномочий, российские военные специалисты оказывают консультативную помощь руководству военных ведомств иностранных государств и решают оперативные вопросы по перспективным проектам военно-технического сотрудничества.